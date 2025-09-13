Οι μισές ομάδες της Stoiximan Super League έκαναν προσθήκη την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου.

Την Παρασκευή (12/9) έκλεισε η μεταγραφική αγορά στα μέρη μας και ως είθισται στις deadline day είχαμε εξελίξεις. Πλέον οι 14 ομάδες της Stoiximan Super League θα πρέπει να περιμένουν τη χειμερινή αγορά για να αποκτήσουν παίκτες με μεταγραφή ή με δανεισμό από άλλα κλαμπ, ενώ υπάρχει ο «αστερίσκος» της αγοράς των ελευθέρων, η οποία θα είναι «ανοιχτή» για ακόμα δυο εβδομάδες, ήτοι έως τις 26 Σεπτεμβρίου.

Από τις ομάδες του «Big 5» από μια μεταγραφή έκαναν η ΑΕΚ και ο Άρης. Ο Δικέφαλος κατάφερε να «ξεφορτωθεί» το συμβόλαιο του Άντονι Μαρσιάλ, ο οποίος μετακόμισε στο Μεξικό για λογαριασμό της Μοντερέι και την ίδια ημέρα έδωσε την κιτρινόμαυρη φανέλα με το Νο. 10 στον Ζοάο Μάριο, ο οποίος αποκτήθηκε ως δανεικός από την Μπεσίκτας.

Από την πλευρά τους οι Θεσσαλονικείς αγόρασαν τον Μιγκέλ Αλφαρέλα από τη Λέγκια Βαρσοβίας και τον «έδεσαν» για την επόμενη τριετία. Θυμίζουμε πως ο Πορτογάλος φορ είχε κάνει... θραύση στα μέρη μας στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν με τη φανέλα της Athens Kallithea.

Ο Ατρόμητος κατέληξε στον αντικαταστάτη του Ισμαΐλα Ουεντραόγκο στη μεσαία γραμμή, καθώς απέκτησε τον Κονγκολέζο Σάμουελ Μουτουσαμί, με ελεύθερη μεταγραφή από τη Σίβασπορ. Στα χαφ ενισχύθηκε και ο Παναιτωλικός, καθώς έκλεισε εντυπωσιακά τις μεταγραφές του με την απόκτηση του ελεύθερου διεθνή μέσου Ανδρέα Μπουχαλάκη, για την επόμενη διετία.

Ο Πανσερραϊκός ενισχύθηκε στο «9» με την απόκτηση του 23χρονου φορ Αλέξα Μάρας ως δανεικό από την Μπότεβ Πλόβντιβ, ενώ η ΑΕΛ Novibet ολοκλήρωσε την επιστροφή του Αμρ Ουάρντα έπειτα από μια πενταετία.

Τέλος η Κηφισιά κρατούσε την πιο δυνατή της κίνηση για το φινάλε, καθώς όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta απέκτησε από την Τρουά ως δανεικό τον διεθνή Αλγερινό αριστερό μπακ - χαφ , Γιασέρ Λαρουσί, ο οποίος προέρχεται από σεζόν με 42 εμφανίσεις και 3 ασίστ με τη Γουότφορντ της Championship.

Οι μεταγραφές της deadline day