Όπως διαβάσατε στο Gazzetta ο Γιασέρ Λαρουσί είναι ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς, καθώς επισημοποιήθηκε το deal με την Τρουά.

Στο Gazzetta διαβάσατε πως η Κηφισιά ήταν έτοιμη για κίνηση από το... πάνω ράφι με την απόκτηση του Γιασέρ Λαρουσί και πλέον έχουμε την επισημοποίηση του deal. Το κλαμπ των Βοιρείων Προαστίων ανακοίνωσε τη συμφωνία με την Τρουά για την απόκτηση του 24χρονου διεθνή Αλγερινού ακραίου οπισθοφύλακα.

Παρά τη νεαρή του ηλικία έχει πολλές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, έχοντας 42 εμφανίσεις στη Ligue 1, 39 στην Championship και 11 στο Νο.1 πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League.

Όπως είναι προφανές ο Λαρουσί θα αναβαθμίσει την Κηφισιά στο αριστερό άκρο της άμυνας και θα συνθέσει ένα δυνατό δίδυμο μαζί με τον ιδιαίτερα έμπειρο στην κατηγορία, Διαμαντή Χουχούμη.

Πλέον η Κηφισιά «ψάχνεται» για το... κερασάκι στην τούρτα, καθώς στα Βόρεια Προάστια αναζητούν για ένα πολύ ποιοτικό «8αρι» από την αγορά των ελεύθερων, το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Yasser Larouci, ο οποίος αγωνίζεται ως αριστερός ακραίος αμυντικός.

Γεννημένος την 1η Ιανουαρίου 2001 στο El Oued της Αλγερίας, ο Yasser Larouci ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της AS Madrillet Château Blanc της Γαλλίας. Ακολούθως, βρέθηκε στην Ακαδημία της Le Havre AC για έξι χρόνια, ξεχωρίζοντας από νωρίς χάρη στο ταλέντο του.

Έτσι, το 2017 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Liverpool FC, φορώντας μάλιστα τη φανέλα της πρώτης ομάδας σε δύο αναμετρήσεις το 2019/20.

Το καλοκαίρι του 2021 επέστρεψε στη Γαλλία για λογαριασμό της ESTAC Troyes FC, με την οποία -σε δύο χρόνια- είχε 44 συμμετοχές σε Ligue 1 και Coupe de France.

Το 2023/24 αγωνίστηκε στην Premier League με τα χρώματα της Sheffield United ως δανεικός, με απολογισμό τις 13 συμμετοχές.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στην Watford FC με τη μορφή δανεισμού από την ESTAC Troyes FC, καταγράφοντας συνολικά 42 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Στη διάρκεια της καριέρας του, ο Yasser Larouci έχει υπάρξει διεθνής με την U21 (6 συμμετοχές), ενώ έχει φορέσει επίσης τη φανέλα με το εθνόσημο της Αλγερίας σε τρεις αγώνες, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του απέναντι στην Αίγυπτο στις 16 Οκτωβρίου 2023.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».