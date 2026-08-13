ΑΕΚ: Οι πιθανότητες πρόκρισης κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας
Η ΑΕΚ αφήνει πίσω της τον χαμένο τελικό του Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ και πλέον στρέφει το βλέμμα της στην Ευρώπη, και τα παιχνίδια με τη Λέφσκι Σόφιας για τα Playoffs του Champions League, αρχής γενομένης από το εκτός έδρας την Τρίτη (18/8, 22:00).
Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς θέλει να επιστρέψει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση ύστερα από τη σεζόν 2018-2019 και το γήπεδο της Allwyn Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια να ζήσει σπουδαίες βραδιές.
Στο πλαίσιο αυτό, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data που εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και τις παραμέτρους, έχρισε φαβορί βάσει πιθανοτήτων την Ένωση, κόντρα στους Βούλγαρους. Συγκεκριμένα, δίνεται ένα ποσοστό της τάξεως του 65% για πρόκριση, έναντι 35% της Λέφσκι.
To reach 🔵 UCL league phase, as of 12 Aug.— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 12, 2026
🇮🇱 Hapoel BS v Sabah 🇦🇿
🇫🇷 Lyon v Fenerbahçe 🇹🇷
...are the two tightest matchups of the round.
Though overall the entire round is pretty tight across the field.
👉 Full analysis of probabilities and scenarios for all teams in UEFA… pic.twitter.com/MU8V9gMRnF
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Κόντης: «Είμαι συλλέκτης τροπαίων, σημαντικό για το ποδόσφαιρο να έχουμε εικόνες όπως αυτή με τον Μάριο Ηλιόπουλο»
- Νίκολιτς: «Κάποιοι ίσως έχουν το μυαλό τους ακόμα στους εορτασμούς, να βγούμε όλοι από αυτόν τον τρόπο σκέψης»
- ΑΕΚ - ΟΦΗ (Τελικός Super Cup): Τα highlights από τη νίκη των Κρητικών στα πέναλτι