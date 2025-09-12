Ο Πανσερραϊκός γνωστοποίησε την απόκτηση του 23χρονου επιθετικού από το Μαυροβούνιου, Αλέξα Μάρας, με τη μορφή δανεισμού.

Η ανακοίνωση του Αλέξα Μάρας ήταν θέμα χρόνου και ο Πανσερραϊκός έκανε γνωστή την απόκτηση του νεαρού επιθετικού με τη μορφή δανεισμού από την Μπότεφ Πλοβντιβ.

Η διοίκηση της ομάδας των Σερρών κινήθηκε ταχύτατα για την απόκτηση του νεαρού φορ, ο οποίος αναμένεται να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε με τον τραυματισμό του Ζεάν Μπαπτίστ Λεό.

Η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Aleksa Maras, o oποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Botev Plovdiv και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος ως το τέλος της σεζόν, τουλάχιστον.

Ο Aleksa είναι γεννημένος στις 09/10/2001 στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου, έχει ύψος 1,92 αγωνίζεται ως και διακρίνεται για την δύναμη και την εκτέλεση του. Ήδη την φετινή σεζόν είχε 3 συμμετοχές και 1 ασίστ με την ομάδα της Φιλιππούπολης, ενώ πέρυσι το κοντέρ έγραψε 39 συμμετοχές και 8 γκολ, μεταξύ άλλων και στο Conference League.

Νωρίτερα αγωνιζόταν στο Μαυροβούνιο με την Μλάντοστ Ντόνια Γκόριτσα έχοντας 37 συμμετοχές και 15 γκολ, που αποτέλεσαν το διαβατήριο για τη μεταγραφή του στην Βουλγαρία.

Έχει αγωνιστεί επίσης στις Ντρεζγκα, Ιγκαλο, Γκολουμποβατς, Μορναρ Μπαρ και Ντέτσιτς Τουζι στην πατρίδα του, μετρώντας 68 συμμετοχές και 22 γκολ.

Καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών».