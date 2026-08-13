Κόντης: «Είμαι συλλέκτης τροπαίων, σημαντικό για το ποδόσφαιρο να έχουμε εικόνες όπως αυτή με τον Μάριο Ηλιόπουλο»

Η συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Κόντη μετά τον θρίαμβο του ΟΦΗ στον τελικό του Super Cup με την ΑΕΚ.

Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ βγήκε νικητής στον τελικό του Super Cup με την Πρωταθλήτρια ΑΕΚ και πανηγύρισε δεύτερο τίτλο σε περίπου 4 μήνες. Ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μίλησε για το... άχαστο σερί του σε τελικούς, ενώ έκανε ειδική αναφορά στο υποδειγματικό fair play του διοικητικού ηγέτη του Δικεφάλου, Μάριου Ηλιόπουλου, κατά την απονομή.

Η συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Κόντη

«Έπρεπε να ήμασταν πνευματικά έτοιμοι και ήμασταν πάρα πολύ. Δείξαμε χαρακτήρα και ανατρέψαμε το σκορ σε ένα ματς που έκρινε τίτλο.Τα παιδιά αξίζουν τεράστιο μπράβο.

Δεν μπορώ να πω ότι είναι πετυχημένη μια χρονιά που ξεκινά τώρα, επειδή κατακτήσαμε τρόπαιο. Κάθε παιχνίδι είναι ένα νέο στοίχημα για εμάς, πρέπει να βάζουμε υψηλούς στόχους. Όσοι απαρτίζουμε αυτόν τον οργανισμό πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ομάδες μεγαλώνουν μέσα από τρόπαια και τον κόσμο που μεγαλώνει όταν έρχονται οι τίτλοι.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συνεπείς και προσηλωμένοι στο να κερδίσουμε όσα περισσότερα ματς μπορούμε από δω και πέρα».

Για το ότι ο ΟΦΗ εμφανίστηκε πανέτοιμος και προσηλωμένος σε ένα πλάνο και κατάφερε να ελέγξει το ματς κόντρα στην ΑΕΚ κάνοντας τις περισσότερες φάσεις είπε: «Η ΑΕΚ έχει μεγάλη άνεση να περνά την μπάλα στα μεσοδιαστήματα αλλά είχαμε καλή συνοχή, ήμασταν έτοιμοι να αντιδράσουμε. Δυστυχώς φάγαμε γκολ, αλλά θεωρώ ότι τακτικά ήμασταν προσηλωμένοι και το πλάνο πήγε μας δούλεψε».

Για το ότι οι οι τίτλοι γράφουν ιστορία: «Η ομάδα πρέπει να κάνει βήματα μπροστά. Όταν είσαι σε μια ομάδα με ιστορία 100 χρόνων και τόσο κόσμο το να σηκώνεις δύο τίτλους σε δυο μήνες δημιουργεί προσδοκίες και ευθύνες. Αυτό που γίνεται τους τελευταίους μήνες γιγαντώνει την ομάδα, που πρέπει να κοιτάζει ψηλά στο πρωτάθλημα. Αυτό θέλουμε και αυτό ονειρευόμαστε».

Για την ενσωμάτωση νέων παικτών: «Προσπαθούμε να κάνουμε προσεκτικές κινήσεις γιατί θελουμε αυτός που θα ενταχθεί να ταιριάζει στο σύνολο. Παίρνουμε παίκτες που είναι αντιληπτικά και νοητικά καλοί, που έχουν εμπειρία και παραστάσεις. Θέλουμε μία συμπαγή και αγαπημένη ομάδα».

Για το γεγονός ότι ο Νίκολιτς σημείωσε την αξία αυτού του ματς πριν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και αν ισχύει και για τον ίδιο: «Από τη μία ο τίτλος αυτός είναι ένα μπουστάρισμα, από την άλλη δουλειά μας είναι να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα. Αυτό έγινε, τελείωσε, θα το πανηγυρίσουμε σήμερα και αύριο και από μεθαύριο το μυαλό μας θα είναι στο ματς με την ΤΣΣΚ και τον Βόλο.

Στην τελευταία προπόνηση στην προετοιμασία τους είπα «Σήμερα κάνατε τελειώματα top clash». Ήταν καταπληκτικοί, μία ομάδα όταν προπονείται έτσι δεν μπορεί στα ματς να μην παίζει έτσι. Έκανα πολλές δοκιμές σε πρόσωπα και το αποτέλεσμα κρίθηκε σήμερα. Ήμασταν έτοιμοι!

Για τους τέσσερις τελικούς που έφεραν δύο τρόπαια σε δύο μήνες είπε: «Είμαι συλλέκτης τροπαίων! Έχω μια ομάδα δίπλα μου αποτελούμενη από παιδιά που δουλεύουν καθημερινά πολύ σκληρά, με πολύ ωραίο κλίμα. Όλοι όσοι απαρτίζουν αυτήν την ομάδα κάνουν ότι μπορούν για να είμαστε καλά, αξίζουν συγχαρητήρια για το πάθος και την ενέργεια την καθημερινή, μακάρι να συνεχίσει η ομάδα έτσι. Εγώ βλέπω πάντα την επόμενη μέρα».

Για την στάση του διοικητικού ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, να συγχαρεί την ομάδα του: «Είναι πολύ σημαντικό για το ποδόσφαιρο να έχουμε τέτοιες εικόνες, τις οποίες στην Ελλάδα δεν έχουμε συνηθίσει- παρότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Πρέπει όσοι είμαστε σε αυτό τον χώρο να φροντίζουμε να έχουμε γεμάτα γήπεδα, να έρθουν νέα παιδιά χωρίς να φοβούνται. Πρέπει να προσέχουμε όλοι να μην δυναμιτίζουμε το κλίμα. Κι εγώ καμία φορά παρασύρομαι, αλλά ζητώ συγγνώμη».