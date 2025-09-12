Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε τη σπουδαία μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο.

Επίσημη μορφή πήρε το «μπαμ» του Παναιτωλικού με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη! Ο διεθνής Έλληνας χαφ έφτασε αργά το βράδυ της Πέμπτης στο Αγρίνιο και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στα Καναρίνια, καθώς έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο και ανακοινώθηκε.

Οι Αγρινιώτες έκλεισαν με εντυπωσιακό τρόπο τις μεταγραφές τους και συνέχισαν την... παράδοση των Ελλήνων διεθνών, όπως είχαν κάνει τα προηγούμενα χρόνια με Μπακάκη, Μαυρία και Οικονόμου.

Ο Κρητικός μέσος ήταν ελεύθερος μετά την αποχώρηση του από τη Χέρτα Βερολίνου, με την οποία μέτρησε σε μια διετία 37 εμφανίσεις, με ένα γκολ και μια ασίστ. Ο ύψους 1.86μ. αριστεροπόδαρος χαφ μετράει 47 εμφανίσεις και ένα γκολ με την Εθνική.

Αγωνίστηκε επί σειρά ετών στον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε έξι πρωταθλήματα και δυο κύπελλα. Σε 226 εμφανίσεις με τα ερυθρόλευκα μέτρησε14 γκολ και 16 ασίστ, ενώ διετέλεσε και αρχηγός.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είναι από σήμερα μέλος της οικογένειας του Παναιτωλικού, δίνοντας συνέχεια στη λαμπρή πορεία που έχει διαγράψει στο ποδόσφαιρο, με 385 παρουσίες σε επίσημους αγώνες έως τώρα. Γεννήθηκε στις 05.04.1993 στο Ηράκλειο και αναδείχτηκε στον Εργοτέλη. Μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό όπου κατέκτησε 6 πρωταθλήματα και 2 κύπελλα Ελλάδας, συμμετέχοντας σε 226 αγώνες εγχώριων και Ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Αγωνίστηκε επίσης στην Αγγλία με τη Nottingham Forest, στην Τουρκία με την Konyaspor και τα δύο τελευταία χρόνια στη Γερμανία με τη Hertha.

Αγωνίστηκε στις Εθνικές ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών και 47 φορές με την Εθνική Ανδρών.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε έχει διάρκεια δύο ετών και ο αριθμός της φανέλας του είναι το 41.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!».