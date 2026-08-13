Ο Ορμπελίν Πινέδα σκόραρε το παρθενικό του γκολ με τη Μοντρερέι στη νίκη της ομάδας του Αλμέιδα επί της Νάσβιλ στο Leagues Cup.

Ο Ορμπελίν Πινέδα άνοιξε λογαριασμό στη Μοντερέι, καθώς βρήκε δίχτυα στην αναμέτρηση της νέας του ομάδας επί της Νάσβιλ για το Leagues Cup.

Η Νάσβιλ είχε προηγηθεί στο σκορ 22 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα του ματς, με τον πρώην άσο της ΑΕΚ να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 52'.

Ο 30χρονος χαφ βγήκε αλλαγή στο 69' με τον Κάιπερς να σκοράρει για την ανατροπή στο 90+2' χαρίζοντας στο σύνολο του Ματίας Αλμέιδα τη νίκη με 2-1.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Ραγιάδος διατηρούν ζωντανές τις ελπίδες τους να προκριθούν στη νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης, παρά την πρόσφατη ήττα τους από την Ίντερ Μαϊάμι (1-2).