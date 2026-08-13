Πινέδα: Νίκη με ανατροπή της Μοντερέι και σκόρερ τον Μεξικανό
Ο Ορμπελίν Πινέδα άνοιξε λογαριασμό στη Μοντερέι, καθώς βρήκε δίχτυα στην αναμέτρηση της νέας του ομάδας επί της Νάσβιλ για το Leagues Cup.
Η Νάσβιλ είχε προηγηθεί στο σκορ 22 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα του ματς, με τον πρώην άσο της ΑΕΚ να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 52'.
Ο 30χρονος χαφ βγήκε αλλαγή στο 69' με τον Κάιπερς να σκοράρει για την ανατροπή στο 90+2' χαρίζοντας στο σύνολο του Ματίας Αλμέιδα τη νίκη με 2-1.
Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Ραγιάδος διατηρούν ζωντανές τις ελπίδες τους να προκριθούν στη νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης, παρά την πρόσφατη ήττα τους από την Ίντερ Μαϊάμι (1-2).
Δείτε το γκολ του Πινέδα
¡GOLAZO!🔥¡GOLAZO!🔥¡GOLAZO!🔥— Rayados (@Rayados) August 13, 2026
¡ORBELÍN PINEDA EMPATÓ EL PARTIDO!👊🏼 pic.twitter.com/A37DLQcNzS
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.