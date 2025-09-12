Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, ο Αμρ Ουάρντα επέστεψε στη Λάρισα, καθώς ανακοινώθηκε η συμφωνία του με την ΑΕΛ Novibet.

Η ΑΕΛ Novibet «πυροδότησε» τη... βόμβα Αμρ Ουάρντα. Οι Λαρισαίοι ανακοίνωσαν την έναρξη στη συνεργασίας με τον διεθνή Αιγύπτιο μεσοεπιθετικό, μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο 31χρονος Αιγύπτιος εξτρέμ έχει γράψει τη δική του ιστορία στα ελληνικά γήπεδο έχοντας φορέσει τις φανέλες του Παναιτωλικού, του ΠΑΟΚ, του Ατρομήτου, του Βόλου και του Πανσερραϊκού, ενώ επιστρέφει στους Βυσσινί έπειτα από μια πενταετία. Συνολικά στο πρωτάθλημά μας έχει καταγράψει 172 συμμετοχές σκοράροντας 39 γκολ και δίνοντας 29 ασίστ.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την επιστροφή του Αμρ Ουάρντα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας ενός έτους, ερχόμενος με ελεύθερη μεταγραφή.

Ο διεθνής Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός, γεννημένος στις 17 Σεπτεμβρίου 1993, μπορεί να καλύψει με την ίδια ευχέρεια όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό και είναι ήδη ιδιαίτερα γνωστός στο ελληνικό κοινό — και φυσικά στους φίλους της ομάδας μας.

Ο Ουάρντα έχει φορέσει ξανά τη φανέλα με το άλογο στο στήθος τη σεζόν 2019/20, καταγράφοντας 23 συμμετοχές, 7 γκολ και 6 ασίστ, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του.

Το ελληνικό πρωτάθλημα αποτελεί για εκείνον γνώριμο «γήπεδο», καθώς στο παρελθόν αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Παναιτωλικό (2015-17), ΠΑΟΚ (2018, 2021), Ατρόμητο (2017/18, 2019/20, 2024/25), Βόλο (2020/21) και Πανσερραϊκό (2024)».