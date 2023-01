Σύμφωνα με βουλγαρικό δημοσίευμα ο Παναθηναϊκός ανέβασε την προσφορά του στην Λουντογκόρετς για τον Κάουλι.

Ο Βούλγαρος δημοσιογράφος Μετόντι Σουμάνοβ έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter όπου ισχυρίζεται πως οι «πράσινοι» αύξησαν την προσφορά τους στην βουλγάρικη ομάδα για την απόκτηση του Βραζιλιάνου επιτελικού χαφ στα 2,5 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό είναι ισούται με την ρήτρα αποδέσμευσης που έχει ο Κάουλι στο συμβόλαιό με την Λουντογκόρετς.

Να σημειώσουμε εδώ πως οι «πράσινοι» έχουν στο πλευρό τους τον ποδοσφαιριστή και δεν παράτησαν ποτέ την συγκεκριμένη υπόθεση.

Θυμίζουμε πως την περίπτωση του Κάουλι είχε φέρει στο φως της δημοσιότητας το Gazzetta.

Take it or leave it: Ludogorets have given Panathinaikos a few days time to increase their bid and meet the €2.5m price tag of attacking midfielder Cauly, otherwise the deal is off the table. A few weeks ago PAO made a €1.5m bid which was immediately rejected by Ludogorets... pic.twitter.com/Yaw7pihK1h