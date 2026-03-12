Υπέροχη ατμόσφαιρα και θερμή υποδοχή προς στους παίκτες του Παναθηναϊκού από τον κόσμο στο ΟΑΚΑ κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μπέτις στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τους «16» του Europa League (12/3) με τον κόσμο του «τριφυλλιού» να δίνει δυναμικό «παρών» στο ΟΑΚΑ για την κρίσιμη αναμέτρηση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι φίλαθοι δεν κατάφεραν να γεμίσουν τις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου, λόγω των έργων που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, ωστόσο δημιούργησαν μία εκρηκτική ατμόσφαιρα κατά την είσοδο των παικτών του Ράφα Μπενίτεθ στον αγωνιστικό χώρο.