Ο Γιώργος Κυριακόπουλος σπατάλησε την ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός στο 15' έφτασε κοντά στο γκολ κόντρα στη Μπέτις.

Ο Πελίστρι έπαιξε με τον Ταμπόρδα, ο Αργεντινός άνοιξε αριστερά στον Κυριακόπουλο, ο οποίος απέφυγε ωραία τον Ρουιμπάλ κι εντός περιοχής σούταρε με το αριστερό, αλλά δεν βρήκε στόχο.

Η ευκαιρία του Κυριακόπουλου

Νωρίτερα, στο 11', ο Τετέι σέντραρε από δεξιά, η άμυνα απομάκρυνε πριν πιάσει την κεφαλιά ο Ταμπόρδα και ο Κυριακόπουλος στη συνέχεια σούταρε, αλλά σε αντίπαλο.