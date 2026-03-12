Παναθηναϊκός - Μπέτις: Ο Κυριακόπουλος αστόχησε από καλή θέση
Ο Γιώργος Κυριακόπουλος σπατάλησε την ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό.
Ο Παναθηναϊκός στο 15' έφτασε κοντά στο γκολ κόντρα στη Μπέτις.
Ο Πελίστρι έπαιξε με τον Ταμπόρδα, ο Αργεντινός άνοιξε αριστερά στον Κυριακόπουλο, ο οποίος απέφυγε ωραία τον Ρουιμπάλ κι εντός περιοχής σούταρε με το αριστερό, αλλά δεν βρήκε στόχο.
Η ευκαιρία του Κυριακόπουλου
Νωρίτερα, στο 11', ο Τετέι σέντραρε από δεξιά, η άμυνα απομάκρυνε πριν πιάσει την κεφαλιά ο Ταμπόρδα και ο Κυριακόπουλος στη συνέχεια σούταρε, αλλά σε αντίπαλο.
@Photo credits: eurokinissi, Δημήτρης Μπίρνταχας
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.