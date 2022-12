Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, μία από τις περιπτώσεις που έχουν προταθεί και εξετάζονται στον Παναθηναϊκό είναι και ο Κάουλι, ο 27χρονος επιτελικός μέσος της Λουντογκόρετς.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε αναζήτηση για έναν δημιουριγκό μέσο που θα αγωνίζεται στις θέσεις 8 και 10 και μίας από τις περιπτώσεις βρίσκονται στην λίστα που έχει καταρτιστεί από τους ανθρώπους της ομάδας είναι ο Κάουλι.

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός μέσος, που απασχολεί τον Παναθηναϊκό, αγωνίζεται στην Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) κι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2024. Φέτος, έχει πραγματοποιήσει 29 συμμετοχές έχοντας σκοράρει επτά τέρματα και δώσει έξι ασίστ σε περισσότερα από 2.000 αγωνιστικά λεπτά.

Το Who is Who του Κάουλι

Ο 27χρονος μπορεί να γεννήθηκε στην Βραζιλία, ωστόσο επειδή μετακόμισε μικρός στην Γερμανία, έκανε εκεί τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. «Γαλουχήθηκε» στις ακαδημίες της Κολωνίας, όπου παρέμεινε μέχρι τα 18 του, όταν και αποχώρησε από την ομάδα ως ελεύθερος για να πάει στην άλλη ομάδα της πόλης, την Φορτούνα.

Εκεί έμεινε τρία χρόνια μέχρι να πάρει μεταγραφή ως ελεύθερος στην Ντούισμπουργκ. Στα δύο χρόνια που έπαιξε εκεί πραγματοποίησε 59 συμμετοχές σκοράροντας 12 τέρματα και μοιράζοντας επτά ασίστ. Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν και πάλι από την Γερμανία. Μεταγράφηκε και πάλι ως ελεύθερος στην Πάντερμπορν όπου παρέμεινε μόλις για μισό χρόνο. Στα 15 παιχνίδια που πρόλαβε να αγωνιστεί, μέχρι να έρθει η Λουντογκόρετς και να της δώσει 600 χιλ. για να τον αποκτήσει, πέτυχε δύο τέρματα.

Στην Λουντογκόρετς βρίσκεται από τον Γενάρη του 2020 οπότε και πήγε, πραγματοποιώντας συνολικά 115 συμμετοχές έχοντας σκοράρει 27 τέρματα και μοιράσει 21 ασίστ σε 8.500 αγωνιστικά λεπτά. Κατέκτησε μάλιστα τρία πρωταθλήματα Βουλγαρίας και δύο σούπερ καπ.

Πέρυσι έπαιξε βασικός στα παιχνίδια της βουλγαρικής ομάδας κόντρα στον Ολυμπιακό για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.