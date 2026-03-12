Παναθηναϊκός – Μπέτις: Λάθος του Καλάμπρια με τον Λαφόν να διώχνει εξαιρετικά την κεφαλιά του Ερνάντες
Κοντά στο γκολ βρέθηκε στο 9' η Μπέτις με τον Καλάμπρια να κάνει το λάθος στο ξεκίνημα και τον Λαφόν με ωραία επέμβαση να διώχνει την κεφαλιά του Ερνάντες.
Ένα λεπτό πριν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπέτις φτάσει στο πρώτο δεκάλεπτο, οι Ισπανοί βρέθηκαν κοντά στο 0-1. Συγκεκριμένα στο 9' ο Καλάμπρια έκανε το λάθος με τους φιλοξενούμενους να κάνουν την σέντρα και τον Ερνάντες να πιάνει από καλή θέση την κεφαλιά με τον Λαφόν να διώχνει εξαιρετικά, κρατώντας το μηδέν.
