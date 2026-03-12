Κοντά στο γκολ βρέθηκε στο 9' η Μπέτις με τον Καλάμπρια να κάνει το λάθος στο ξεκίνημα και τον Λαφόν με ωραία επέμβαση να διώχνει την κεφαλιά του Ερνάντες.

