Κοντά στην απόκτηση του πρώην αρχηγού του ΟΦΗ, Βασίλη Λαμπρόπουλου βρίσκεται η ΑΕΛ, με την διοίκηση Στυλιανού να θέλει να ξεκινήσει δυνατά την προσπάθεια ενίσχυσης.

Με το που ανέλαβε και τυπικά την ιδιοκτησία της ΑΕΛ, ο Ζήσης Στυλιανός ξεκαθάρισε στις πρώτες του δηλώσεις πως όλοι θα σηκώσουν τα μανίκια και θα ξεκινήσουν την δουλειά προκειμένου να φτιάξουν ένα ρόστερ που να μπορέσει να διεκδικήσει την άνοδο.

Αν κρίνουμε από την πρώτη κίνηση που πάει να γίνει, τα λόγια της νέας διοίκησης μόνο υπερβολικά δεν είναι. Οι Θεσσαλοί κοιτάζουν παίκτες που μπορούν να κάνουν την διαφορά, με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο να βρίσκεται κοντά στο να ενισχύσει την ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου.

Μιλάμε για μια πολύ ποιοτική κίνηση, καθώς ο Λαμπρόπουλος στα 36 του προέρχεται από μία γεμάτη χρονιά με τον ΟΦΗ, ομάδα με την οποία κατέκτησε και του Κύπελλο. Συνολικά στην μεγάλη του καριέρα ο έμπειρος αμυντικός έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ την περίοδο 2017-18 και το Κύπελλο πάλι με την Ένωση το 2015-16.

Ποιος είναι ο Λαμπρόπουλος

Ο μεγάλος στόχος της ΑΕΛ για την άμυνα της ομάδας ξεκίνησε την καριέρα του στον Ολυμπιακό με τον οποίο είχε 7 συμμετοχές πριν δοθεί δανεικός στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η Τρίπολη και ο Αστέρας ήταν ο επόμενος σταθμός της καριέρας του και συνολικά με τους Αρκάδες είχε 10 συμμετοχές πριν μετακομίσει και πάλι ως δανεικός στην Ηλιούπολη με την οποία έπαιξε σε 14 παιχνίδια σκοράροντας 2 φορές.

Ο Εθνικός Αστέρας ήταν η επόμενη ομάδα του. Με τους Καισαριανιώτες έπαιξε σε 19 ματς πετυχαίνοντας και πάλι 1 γκολ. Ο Λαμπρόπουλος έμεινε στην Αττική αλλά μετακόμισε στη Νέα Σμύρνη και τον Πανιώνιο. Με τους «κυανέρυθρους» ανέβηκε επίπεδο παίζοντας συνολικά σε 45 ματς έχοντας και 3 γκολ και 1 ασίστ.

Οι εμφανίσεις του με τον Πανιώνιο του άνοιξαν την πόρτα της ΑΕΚ, ομάδα με την οποία έκανε μεγάλες εμφανίσεις και έφτασε στο σημείο να κληθεί και στην Εθνική Ανδρών έχοντας παίξει 5 παιχνίδια με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Όσον αφορά την Ένωση, στα πέντε χρόνια που έμεινε στην ομάδα έπαιξε σε 135 παιχνίδια σκοράροντας 5 φοράς και δίνοντας 1 ασίστ και το πιο σημαντικό είναι πως κατέκτησε όπως αναφέραμε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Η εικόνα του με τους «κιτρινόμαυρους» ήταν τέτοια που τον πήρε η Λα Κορούνια. Με τους Ισπανούς έπαιξε συνολικά σε 18 ματς δίνοντας μία ασίστ και συνέχεια πήγε στην Γερμανία και την Μπόχουμ. Εκεί έπαιξε σε 51 μαρς χωρίς να σκοράρει.

Μετά την Ισπανία και την Γερμανία γύρισε στην Ελλάδα για τον ΟΦΗ, φτάνοντας να πάρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγό. Με τους Κρητικούς ο Λαμπρόπουλος είχε συνολικά 90 συμμετοχές σκοράροντας μάλιστα και 7 φορές, τις περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα. Στους Ηρακλειώτες αγαπήθηκε όσο λίγοι, έχοντας σημαντική συμβολή στην κατάκτηση του Κυπέλλου καθώς έπαιξε σε όλο το ματς στα Play Offs με Αστέρα Τρίπολης, το νοκ άουτ με την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια και στους ημιτελικούς με τον Λεβαδειακός, πετυχαίνοντας μάλιστα και το γκολ που έδωσε στους Κρητικούς το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Πρόκειται για μια εξαιρετική κίνηση που αν τελικά οι Θεσσαλοί καταφέρουν να τον αποκτήσουν δυναμώνουν σε μεγάλο βαθμό την άμυνά τους, παίρνοντας έναν ποδοσφαιριστή που είναι ο ορισμός του αρχηγού.