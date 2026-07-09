ΑΕΛ, Θύρα 1: «Χαιρετίζουμε την αλλαγή σκυτάλης, απόλυτη στήριξη στην ομάδα»

Με ανακοίνωσή τους οι οργανωμένοι φίλοι της ΑΕΛ χαιρετίζουν την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος και τονίζουν πως θα στηρίξουν απόλυτα την ομάδα θέλοντας να υπάρχει ειλικρίνεια από τη νέα διοίκηση.

Νέα σελίδα από σήμερα Πέμπτη στην ΑΕΛ, καθώς μετά την εποχή της οικογένειας Νταβέλη, οι μετοχές πέρασαν στα χέρια του Ζήση Στυλιανού. Την αλλαγή σκυτάλης χαιρέτησαν και οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας με την Θύρα 1 να βγάζει ανακοίνωση.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Χαιρετίζουμε την πολυπόθητη αλλαγή σκυτάλης στην διοίκηση της ΠΑΕ.

Κοιτάμε μπροστά με αισιοδοξία, με ψηλά το κεφάλι, αλλά και με τα πόδια να πατάνε γερά στην γη, για την επόμενη ημέρα της μεγάλης ΑΕΛ μας.

Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από τα αυτονόητα.

Σεβασμό στην Ομάδα και όσες αξίες αυτή πρεσβεύει.

Σοβαρότητα και συνέπεια στις όποιες κινήσεις, σε όποιον τομέα.

Πάνω από όλα όμως, ζητάμε σεβασμό και ειλικρίνεια απέναντι στον Λαό της ΑΕΛ.

Αυτός ο Λαός που έχει μάθει να στηρίζει αδιαπραγμάτευτα την Ομάδα με διοικήσεις ανάξιες και σε εποχές δύσκολες, αναλογιστείτε τι μπορεί να κάνει με μια διοίκηση που θα μπορέσει να σταθεί στο ύψος της…

Είμαστε εδώ και δίνουμε πρώτοι το μήνυμα.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ!

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ…».