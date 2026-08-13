Η ΑΕΛ προχώρησε σε μια ακόμα προσθήκη για την άμυνά της, μετά τον Εμάνουελ Σάκιτς, ανακοινώνοντας τον Αλέξανδρου Παρρά.

Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Αλέξανδρου Παρρά στην ΑΕΛ, με τους βυσσινί να εντάσσουν στο δυναμικό τους τον 28χρονο αριστερό μπακ για την επόμενη σεζόν.

Ο ίδιος έχει παραστάσεις από το εξωτερικό, καθώς αγωνίστηκε στη Σλοβενία με τη φανέλα της Ντομζάλε, ενώ στην Ελλάαδα έχει παίξει για τον Παναιτωλικό, την ΑΕΚ Β' και την Κηφισιά.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Αλέξανδρο Παρρά, ο οποίος αγωνίζεται ως αριστερό μπακ.

Γεννήθηκε στις 12 Μαΐου 1998 στα Ιωάννινα και έχει ύψος 1,82 μ. Ξεκίνησε την πορεία του από τον Παναιτωλικό, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην ΑΕΚ Β’ και στην Κηφισιά. Την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Domžale στο πρωτάθλημα της Σλοβενίας, προσθέτοντας εμπειρία και από το εξωτερικό. Έχει επίσης αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας Κ21.

Τον καλωσορίζουμε στη βυσσινί οικογένεια, ευχόμενοι τα καλύτερα που επιθυμεί με Υγεία κι επιτυχίες!

Καλή αρχή Αλέξανδρε!»