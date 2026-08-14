Παίκτης της ΑΕΛ είναι με κάθε επισημότητα ο Αργύρης Καμπετσής, με τον 27χρονο να συνεχίζει την καριέρα του στους «βυσσινί».

Η ΑΕΛ επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αργύρη Καμπετσή, ο οποίος την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στη Super League 2 με τη φανέλα των «βυσσινί».

Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, ο 27χρονος σέντερ φορ είχε συμφωνήσει εδώ και μέρες με την ομάδα της Λάρισας, έχοντας μείνει ελεύθερος από την Αναγέννηση Καρδίτσας. Εκεί έπαιξε την περασμένη αγωνιστική περίοδο μετρώντας 17 συμμετοχές με απολογισμό πέντε γκολ.

Ο Έλληνας επιθετικός έχει ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στη Γερμανία για λογαριασμό της Ντόρτμουντ. Έπαιξε στη δεύτερη ομάδα των Βεστφαλών για έναν χρόνο, όταν επαναπατρίστηκε για να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Στους Πράσινους έμεινε πέντε χρόνια, σημειώνοντας συνολικά επτά γκολ και δύο ασίστ σε 67 συμμετοχές, ενώ παραχωρήθηκε για ένα διάστημα δανεικός στη Βίλεμ.Πέρασε από τις Ντιόσγκιορι και Καρμιώτισσα μέχρι να γυρίσει στην Ελλάδα τον περασμένο Σεπτέμβριο για τον σύλλογο της Καρδίτσας.