Στυλιανός: «Στόχος η άνοδος και η επιστροφή στην Super League»

Ο νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, Ζήσης Στυλιανός ανέφερε πως η νέα διοίκηση θα δουλέψει όσο παραπάνω γίνεται με βασικό στόχο την επιστροφή της ομάδας στην Super League.

Νέα εποχή για την ΑΕΛ με τους «βυσσινί» να αλλάζουν και τυπικά χέρια. Ο Ζήσης Στυλιανός ανέλαβε τα ηνία, κάτι που οριστικοποιήθηκε και με την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρώην μεγαλομέτοχο, Αχιλλέα Νταβέλη.

Μετά την συνέντευξη Τύπου ο νέος ιδιοκτήτης των Θεσσαλών μίλησε στο Formedia tv και μπορεί να θέλησε να ρίξει τους τόνους δεν έκρυψε πως ο βασικός στόχος είναι η άνοδος και η επιστροφή της «βασίλισσας του κάμπου» στην Super League.

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΛ ζήτησε την στήριξη του κόσμου, αλλά και των επιχειρηματιών του νομού, καθώς η ομάδα είναι η μεγαλύτερη διαφήμιση για την περιοχή, ενώ ανέφερε πως ο ίδιος λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων δεν μπορεί να βρίσκεται στη Λάρισα και γι αυτό επέλεξε ανθρώπους του ποδοσφαίρου να τρέξουν την ομάδα τους Σωτήρη Κυργιάκο και Μάκη Μπελεβώνη.

Δεν κρύφτηκε πίσω από το δάκτυλό του και ανέφερε πως μπορούν να γίνουν λάθη και γιαυτό ζήτησε την κατανόηση από τους φίλους της ΑΕΛ και επεσήμανε πως από σήμερα σταματάνε τα λόγια και προχωράνε στις πράξεις που αυτές θα καθορίσουν την επιτυχία του στόχου. Αποκάλυψε πως για τις επόμενες μέρες θα είναι στη πόλη για να διευθετήσει με τους συνεργάτες του οργανωτικά θέματα και όχι μόνο και πως θα επισκεφτεί όσο το δυνατόν περισσότερους επιχειρηματίες που του έχουν δηλώσει πως θέλουν να συμβάλουν στη νέα εποχή της ΑΕΛ.

Για τον χρόνο που χρειάζεται: «Δεν παραλαμβάνω μία έτοιμη ανταγωνιστική ομάδα. Ο χρόνος έχει χαθεί, το ρόστερ είναι περιορισμένο και δεν υπάρχει ολοκληρωμένος αγωνιστικός σχεδιασμός. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν έχουμε λόγο να την κρύψουμε».

Εκτός από την πορεία της πρώτης ομάδας ο Στυλιανός μίλησε και για την οικονομική εξυγίανση, αλλά και το βάρος που θα πέσεις στις ακαδημίες, καθώς η περιοχή έχει βγάλει μεγάλους ποδοσφαιριστές στο παρελθόν, κάτι που πρέπει να ξαναγίνει.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ απευθύνθηκε στους φιλάθλους της ομάδας, ζητώντας ενότητα και στήριξη στη νέα προσπάθεια. Ξεκαθάρισε ότι δεν ζητά λευκή επιταγή ούτε πίστωση χρόνου, αλλά δίκαιη κρίση μέσα από το έργο της νέας διοίκησης: «Η εμπιστοσύνη δεν ζητείται. Κερδίζεται. Κρίνετέ μας από τις πράξεις, τη δουλειά και τα αποτελέσματά μας».