Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του deal για την απόκτηση του πολύπειρου Εμάνουελ Σάκιτς.

Παίκτης της ΑΕΛ είναι πλέον με κάθε επισημότητα ο Εμάνουελ Σάκιτς, με τον οποίο οι «βυσσινί» βρισκόντουσαν σε προχωρημένες συζητήσεις εδώ και αρκετές μέρες, όπως είχα ενημερωθεί σχετικά από το Gazzetta.

Ο λόγος για τον 35χρονο δεξιό οπισθοφύλακα που αγωνίζεται και ως αμυντικός μέσος, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί ξανά στην Ελλάδα με τις φανέλες του Ατρομήτου, του Άρη, του Ιωνικού και της Κηφισιάς.

Ποιος είναι ο Σάκιτς

Ο 35χρονος Αυστριακός ξεκίνησε την καριέρα του στην δεύτερη ομάδα της Ραπίντ Βιέννης και η πρώτη του επαγγελματική ήταν η Αούστρια Λουστενάου με την οποία αγωνίστηκε σε 94 παιχνίδια πετυχαίνοντας μάλιστα και 5 γκολ και δίνοντας και 2 ασίστ.

Η Άλταχ ήταν ο επόμενος σταθμός της καριέρας του και εκεί είχε 27 συμμετοχές με 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ. Μετά την Άλταχ ήρθε για πρώτη φορά στην χώρα μας για λογαριασμό του Ατρόμητου. Με τους Περιστεριώτες έπαιξε σε 47 παιχνίδια βάζοντας δύο γκολ.

Η παρουσία του στο Περιστέρι έκανε την Στουρμ Γκρατς να τον ζητήσει και με τους συμπατριώτες του είχε συνολικά 34 συμμετοχές χωρίς να σκοράρει. Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν ο Άρη. Με τους «κίτρινους» έπαιξε συνολικά σε 55 ματς βάζοντας 1 γκολ και δίνοντας και 3 ασίστ. Ο Σάκιτς παρέμεινε Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Ιωνικό και Κηφισιά όπου είχε 26 συμμετοχές και 3 ανίστοιχα χωρίς να σκοράρει.

Φεύγοντας από την Ελλάδα πήγε στην Βουλγαρία και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με την οποία έπαιξε σε 27 παιχνίδια, ενώ πέρσι έπαιξε στο Παραλίμνι έχοντας 21 συμμετοχές.

Είναι ένας παίκτης που μπορεί η βασική του θέση να είναι δεξί μπακ, αλλά έχει παίξει σε όλες της άμυνας, ενώ έχει αγωνιστεί και ως αμυντικός μέσος, Αν όλα πάνε καλά και αποκτηθεί με την εμπειρία του μπορεί να βοηθήσει τους Θεσσαλούς στην προσπάθεια που θα κάνουν να ανέβουν κατηγορία.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Emanuel Sakic, ο οποίος έχει σημαντική εμπειρία και παραστάσεις και αγωνίζεται ως πλάγιος αμυντικός.

Γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 1991. Έχει εκατοντάδες συμμετοχές στην επαγγελματική του καριέρα. Ξεκίνησε από την αυστριακή Ραπίντ ενώ έχει αγωνιστεί με τις ομάδες Στουρμ Γκρατς, Ραπίντ και άλλες στο αυστριακό πρωτάθλημα, ΤΣΚΑ Σοφίας, Άρη, Ατρόμητο, Κηφισιά, Ιωνικό, Παραλίμνι στο κυπριακό πρωτάθλημα.

Τον καλωσορίζουμε στη βυσσινί οικογένεια ευχόμενοι τα καλύτερα που επιθυμεί με Yγεία κι επιτυχίες!

Καλή αρχή Emanuel!