Η ΑΕΛ μπήκε στη νέα εποχή με τον Στυλιανό: «Έχει χαθεί χρόνος, πρέπει να αποκατασταθεί η αξιοπιστία»

Στην εποχή του Ζήση Στυλιανού πλέει πλέον η ΑΕΛ καθώς πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου για τη μεταβίβαση της ομάδας από τον Αχιλλέα Νταβέλη.

Νέα σελίδα στην ιστορία της γύρισε η ΑΕΛ καθώς ο Αχιλλέας Νταβέλης μεταβίβασε το πακέτο μετοχών του κλαμπ στον Ζήση Στυλιανό, ο οποίος μέσω συνέντευξης Τύπου παρουσίασε τη νέα εποχή της ομάδας.

Πλάι του ήταν τόσο ο Σωτήρης Κυριάκος όσο και ο Μάκης Μπελεβώνης, ο οποίοι θα έχουν στο χέρι της το οργανωτικό κομμάτι της ομάδας. Τον λόγο πήρε αρχικά ο Νταβέλης, λέγοντας:

«Τα τέσσερα τελευταία χρόνια έχουμε εξαντλήσει όλα τα όρια των δυνατοτήτων μας, τόσο οικονομικά όσο και συναισθηματικά. Στο πρόσωπο του Ζήση Στυλιανού η απερχόμενη διοίκηση διέκρινε τα στοιχεία και τα προσόντα που απαιτούνται, ώστε η ομάδα μας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη νέα της πορεία».

Στη συνέχεια, ο Ζήσης Στυλιανός τοποθετήθηκε για τη νέα σελίδα που γυρνά η θεσσαλική ομάδα.

«Η πραγματικότητα μετά τον ατυχή φετινό υποβιβασμό είναι γνωστή. Ο χρόνος έχει χαθεί. Το ρόστερ είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένος αγωνιστικός σχεδιασμός. Αυτή είναι η αλήθεια.

Και δεν πρόκειται ούτε να την κρύψουμε, ούτε να την ωραιοποιήσουμε. Από σήμερα ξεκινά ένας αγώνας δρόμου. Πρέπει να στελεχωθεί η ομάδα. Να δημιουργηθεί σύγχρονο ποδοσφαιρικό τμήμα. Να οργανωθεί σωστά η ΠΑΕ. Να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της.

Ευχαριστώ για την ειλικρινή τους πρόθεση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης της ΠΑΕ. Όταν κάποια ημέρα έρθει η στιγμή να παραδώσω αυτή την ομάδα στον επόμενο ιδιοκτήτη της, θέλω να του παραδώσω μια ΑΕΛ οικονομικά υγιέστερη, αγωνιστικά ισχυρότερη και οργανωτικά καλύτερη από αυτή που παραλαμβάνω σήμερα».