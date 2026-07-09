Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος είναι πρώτος υποψήφιος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ. Παρουσία Κυργιάκου και Μπελεβώνη στη συνέντευξη Τύπου.

Μετά την οριστική συμφωνία για την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΑΕΛ και τη νέα εποχή στην οποία μπαίνει η ομάδα υπό την καθοδήγηση και τη χρηματοδότηση του Ζήση Στυλιανού, πήρε μπροστά και ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ομάδας.

Πρώτος στη λίστα και μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τα ηνία των «βυσσινί» είναι ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος, ο οποίος βρίσκεται σε συζητήσεις με την ομάδα προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή και να κλείσει το deal οδηγώντας έτσι το κλαμπ στη νέα προσπάθεια που θα κάνει για επιστροφή στα... μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο 52χρονος τεχνικός είναι ελεύθερος από τον περασμένο Γενάρη, όταν και ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την Athens Kallithea. Υπενθυμίζουμε πως τη σεζόν 2023-2024 είχε ανεβάσει τον Λεβαδειακό στη Stoiximan Superleague και μάλιστα ως πρωταθλητή.

Κυργιάκος και Μπελεβώνης παρόντες στη ΣΤ

Σχετική αναφορά για το θέμα του προπονητή είναι πιθανό να γίνει και στην προγραμματισμένη για σήμερα στις 13:00 Συνέντευξη Τύπου, όπου θα συζητηθούν όλα τα θέματα γύρω από τη νέα εποχή που μπαίνει η ομάδα με την καινούργια ιδιοκτησία.

Σ' αυτή θα δώσουν το «παρών» και οι Σωτήρης Κυργιάκος και Μάκης Μπελεβώνης, οι οποίοι, αυτή τη στιγμή, είναι εκείνοι που καταστρώνουν τα πλάνα για τον σχεδιασμό της ομάδας.

Στη συνέντευξη Τύπου θα παραστούν ακόμη φυσικά ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ, κ. Ζήσης Στυλιανός, καθώς και ο κ. Αχιλλέας Νταβέλης, εκπροσωπώντας την απερχόμενη διοίκηση, σηματοδοτώντας με θεσμικό τρόπο την ολοκλήρωση της διαδικασίας διοικητικής μεταβίβασης.