Ουκ ολίγοι σκάουτ βρέθηκαν στις εξέδρες του BayArena προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι της Λεβερκούζεν κόντρα στον Ολυμπιακό.

Όπως είχε συμβεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» έτσι και στο BayArena, αρκετοί σκάουτ από ομάδες της Ευρώπης έδωσαν το παρών στις εξέδρες προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τη μάχη της Λεβερκούζεν με τον Ολυμπιακό και να σημειώσουν στα... μπλοκάκια τους τις αξιολογήσεις τους.

Η ομάδα που βρέθηκε τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο ματς μεταξύ των δύο ομάδων ήταν η Γιουβέντους. Συγκεκριμένα οι «μπιανκονέρος» όπου τεχνικός διευθυντής είναι ο Φρανσουά Μοντεστό, έχει κυκλώσει το όνομα του 22χρονου Ερνέστ Ποκού που αποκτήθηκε αντί 10 εκατ. ευρώ το περασμένο καλοκαίρι και έχει ανεβάσει κατακόρυφα την αξία του (6 γκολ και 9 ασίστ σε 37 συμμετοχές).

Ο Ολλανδός εξτρέμ έχει μπει στο μάτι αρκετών ομάδων, με τη Γιουβέντους να δείχνει αρκετά ζεστή για την απόκτησή του όμως δεν ήταν η μόνη περίπτωση που παρακολούθησε ο άνθρωπος της. Είχε γραφτεί τις τελευταίες μέρες τόσο το όνομα του Κωνσταντή Τζολάκη όσο και του Χρήστου Μουζακίτη για τον ιταλικό σύλλογο και στην περίπτωση του πρώτου φαίνεται πως υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία, η Γιουβέντους αναζητά τερματοφύλακα ενόψει του καλοκαιριού για να πλαισιώσει τον Ντι Γκρεγκόριο (για τον οποίο υπάρχουν κάποια παράπονα για τις επιδόσεις του) καθώς θα πουλήσει τον Ματίας Περίν.

Ο 23χρονος πορτιέρε δείχνει να είναι εκ των ονομάτων που έχει ανέβει αρκετά στη λίστα της ομάδας, η οποία δεν θεωρεί απαγορευτικό το ποσό των 20 εκατ. ευρώ που έχει θέσει ο Ολυμπιακός ως έναρξη διαπραγματεύσεων. Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν έχει γίνει καμία επίσημη κρούση, ούτε ο Έλληνας πορτιέρε είναι πρώτος στη σχετική λίστα όμως αληθεύει ότι είναι μία από τις περιπτώσεις που εξετάζουν ενόψει καλοκαιριού στη Γιουβέντους.

Να θυμίσουμε πως τον περασμένο Γενάρη, όπως σας ενημέρωσε το Gazzetta, η Γιουβέντους έφτασε πολύ κοντά στην απόκτηση του Χρήστου Μανδά από τη Λάτσιο αλλά ο Έλληνας πορτιέρε αποδέχθηκε την πρόταση της Μπόρνμουθ και μετακόμισε στην Premier League. Ο λόγος που δεν πρόλαβε η ιταλική ομάδα ήταν ο Ματίας Περίν και το στοπ που έβαλε στην απόκτηση του η Τζένοα.

Ωστόσο ο 33χρονος πορτιέρε αναμένεται αν αποχωρήσει από το Τορίνο το καλοκαίρι και να ανοίξει θέση για την απόκτηση ενός τερματοφύλακα. Από εκεί και πέρα ωστόσο, στο γήπεδο βρέθηκαν και άνθρωποι από άλλες ομάδες όπως την Κλαμπ Μπριζ, τη Βιγιαρεάλ αλλά και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την οποία είχε συνδεθεί μέσα στη χρονιά ο Χρήστος Μουζακίτης.