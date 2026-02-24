Το 2-0 της Μπάγερ στο πρώτο ματς ήταν εμπόδιο αξεπέραστο για τον Ολυμπιακό, που στάθηκε με αξιοπρέπεια στο Λεβερκούζεν (0-0) και αποχαιρέτισε με ψηλά το κεφάλι το φετινό Champions League.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού σταμάτησε στο Λεβερκούζεν. Οι Ερυθρόλευκοι πάλεψαν για τα καλά αλλά έμειναν στο 0-0 με την Λεβερκούζεν και μετά το 0-2 του πρώτου αγώνα έμειναν εκτός της συνέχειας του Champions League. Ξανά ο κόσμος στο πλευρό των Πειραιωτών ως ένας ιδανικός 12ος παίκτης.

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Πώς ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Η γηπεδούχος Λεβερκούζεν ξεκίνησε τον αγώνα με τον Μπλάσβιτς γκολκίπερ, άμυνα με Κουάνσα, Αντριχ και Ταμπσόμπα. Κέντρο με Βάθκεθ, Παλάσιος, Γκαρσία και Γκριμάλντο και μπροστά οι Χόφμαν, Σικ και Μάζα.

Για τον Ολυμπιακό η διάταξη ήταν με έναν φορ αλλά ενισχυμένο το κέντρο: Τζολάκης ο γκολκίπερ, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Ροντινέϊ. Κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Μουζακίτη και μπροστά του, τους Ζέλσον, Τσικίνιο και Ταρέμι.

Ο Ολυμπιακός δέχθηκε πίεση αρχικά, αλλά κράτησε...

Η Λεβερκούζεν μπήκε στον αγώνα έχοντας τις 2 πρώτες πολύ καλές φάσεις. Στο 4’ το πλασέ του Χόφμαν ήταν που έβγαλε δύσκολα ο Τζολάκης. Σχεδόν αμέσως μετα ο Σικ απείλησε με κεφαλιά την εστία του Χανιώτη γκολκίπερ.



Στο 6’ ο Σικ πήγε να... κρεμάσει τον Τζολάκη και στο 8’ ο Τσικίνιο είχε ένα ιδιαίτερα καλό σουτ έξω. Στην συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου η Λεβερκούζεν είχε ξανά διάθεση να βγει μπροστά κυρίως με τον Σικ και ο Ολυμπιακός έψαχνε κυρίως τον Ζέλσον (που είχε φάση όπου μπορεί να απειλήσει σοβαρά εάν έβρισκε γεμάτα και καλά την μπάλα) με τον Ταρέμι αλλά στις φάσεις που επιχείρησε να φτιάξει δεν έφτασε στο τέλος μην έχοντας την ανάλογη ή κατάλληλη τελική απόφαση.

Ο Ολυμπιακός του πρώτου ημιχρόνου δεν κατάφερε να είναι ουσιαστικός στην τελική του προσπάθεια αλλά έκανε αρκετά πράγματα σωστά και ως προς το κομμάτι του δικού του πρεσινγκ ψηλά και σε σχέση με το πώς διαχειρίστηκε την πίεση της αντιπάλου του.Ένα πρώτο 45λεπτο που έκλεισε στο 0-0.

Ο Ολυμπιακός μπορούσε ένα γκολ αλλά δεν τα κατάφερε, δοκάρι η Λεβερκούζεν

Στην επανάληψη οι Ερυυρόλευκοι είχαν τις προϋποθέσεις για να σκοράρουν μία φορά απέναντι στους Γερμανούς. Στο 50’ ο Ζέλσον ανάγκασε τον αντίπαλο γκολκίπερ να βγάλει την μπάλα έξω με την προσπάθειά του. Στο 52’ ο Τσικίνιο δεν κατάφερε να βάλει το πόδι του για να κάνει προβολή και να σκοράρει έπειτα από γύρισμα – μπαλιά του Ζέλσον.



Στο 62’ ο Γκριμάλντο είχε ένα πολύ δυνατό σουτ στο δοκάρι. Στο 63’ ο Ζέλσον είχε ένα σουτ που βρήκε κόντρα και πέρασε έξω στην πιο μεγάλη στιγμή του Ολυμπιακού.

Στο 72’ ο Αντρέ Λουίζ δοκίμασε το πόδι του για να στείλει την μπάλα εκτός στόχου. Στο 89’ ο Σιπιόνι είχε ένα σουτ εκτός και ενώ ο Ολυμπιακός έπαιζε πλέον με 4-4-2 μετά την είσοδο του Κλέιτον. Στις καθυστερήσες έχασαν και άλλη σημαντική φάση και οι Γερμανοί.



MVP: Δεν είχε κάποιον σούπερ διακριθέντα το παιχνίδι αυτό. Διακριθέντα που να έκανε τη διαφορά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι...

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Γκριμάλντο και Σικ για τους γηπεδούχους ήταν οι παίκτες που απείλησαν περισσότερο. Από τον Ολυμπιακό έχει κάνει τεράστια προσπάθεια ο Έσε και μεσοεπιθετικά ο Ζέλσον ήταν ο πιο επικίνδυνος παίκτης. Προσπάθησε αισθητά ξανά ο Λουίζ ως αλλαγή.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Ολυμπιακός δεν βρήκε τις καλές τελικές αποφάσεις και επιλογές που θα ήθελε από μεσοεπιθετικούς του αλλά και τους φορ του. Δεν μπόρεσαν να φανούν στον αγώνα αυτό στο επιθετικό σκέλος παίκτες όπως οι Τσικίνιο, Ταρέμι και Ελ Καμπί.

Η ΓΚΑΦΑ: Η έλλειψη αποτελεσματικότητας και ουσίας σε φάσεις που θα μπορούσαν να είχαν βάλει γκολ οι Ερυθρόλευκοι. Ως προς αυτό το σκέλος είχαν από μία τέτοια φάση οι Τσικίνιο και Ζέλσον.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο ρέφερι Όλιβερ έκανε τα λαθάκια του σε φάουλ που άφησε και δεν έδωσε υπέρ του Ολυμπιακού. Οι παίκτες των Πειραιωτών φάνηκαν να ζητούν παράβαση για πέναλτι στον Πιρόλα, όπου δεν κρίθηκε ότι υπήρχε κάτι επιλήψιμο.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Ολυμπιακός πάλεψε, ήταν φανερά βελτιωμένος στο τακτικό και το αμυντικό του κομμάτι αλλά στην επίθεση δεν τα κατάφερε. Του έλειπε αυτό το «κάτι παραπάνω» στην τελική επιλογή. Έτσι έμεινε στο 0-0 με την Λεβερκούζεν και αποκλείστηκε.

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιτς, Κουάνσα, Αντριχ, Ταμπσόμπα, Βάθκεθ, Παλάσιος (73’ Ταπέ), Γκαρσία, Γκριμάλντο, Χόφμαν (73’ Κούλμπρεθ), Σικ, Μάζα (56’ Ποκού).



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέϊ, Γκαρθία (90’ Κλέιτον), Έσε, Μουζακίτης (79’ Σιπιόνι), Ζέλσον (90’ Μπρούνο), Τσικίνιο (66’ Αντρέ Λουίζ), Ταρέμι (66’ Ελ Καμπί).