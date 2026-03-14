Γερά στο κόλπο για την έξοδο στο Champions League παραμένει, η Γιουβέντους, που επικράτησε 1-0 της Ουντινέζε εκτός έδρας και ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας της Serie A, με δύο βαθμούς αλλά και ένα ματς παραπάνω από Κόμο και Ρόμα.

Η Βέκια Σινιόρα κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο Φρίουλι στο 37ο λεπτό, όταν ο Γιλντίζ κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας και γύρισε την κατάλληλη στιγμή στον Μπογκά, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα προ κενής εστίας.

Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι έψαξε ένα δεύτερο γκολ για να είναι βέβαιη, καθώς οι γηπεδούχοι ήταν συχνά απειλητικοί ωστόσο όταν ήρθε το 2-0 από τον Κονσεϊσάο στο 70', το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Εντέλει, το 1-0 υπέρ της Γιούβε ήταν το τελικό σκορ, με τους νικητές να φτάνουν τα δύο συνεχόμενα τρίποντα και τους Φριουλιάνι να παραμένουν στην ενδέκατη θέση του βαθμολογικού πίνακα.