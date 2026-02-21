Όσο πλησιάζουμε στο καλοκαίρι, τόσο περισσότερο μεγαλώνει η λίστα με τους μνηστήρες που κοιτούν τον Κωνσταντή Τζολάκη του Ολυμπιακού.

Αν η εποχή Μεντιλίμπαρ είχε κάποιον «κερδισμένο» από τους Έλληνες, τότε αυτός θα ήταν ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ο 23χρονος πορτιέρε, υπό τις οδηγίες του Ισπανού προπονητή, εξελίχθηκε σε έναν top class τερματοφύλακα που αυτή τη στιγμή έχει κάνει σχεδόν όλη την ελίτ να στραφεί προς το μέρος του.

Μέσα σε 2,5 χρόνια έχει εντυπωσιάσει τους πάντες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Conference League, την πορεία μέχρι το περσινό νταμπλ αλλά και τους τωρινούς αριθμούς του που αυτή τη στιγμή είναι στα 16 clean sheets σε 31 ματς ενώ έχει δεχθεί μόλις 28 γκολ.

Κάθε μέρα παρουσιάζονται όλο και περισσότερα ονόματα για την περίπτωση του, με τον διεθνή πορτιέρε να είναι στη λίστα τεράστιων κλαμπ από τα τοπ πρωταθλήματα. Το Gazzetta μάζεψε όλα τα ονόματα που έχουν γραφτεί και σας τα βάζει σε μία σειρά.

Αρχικά το ενδιαφέρον της Γαλατασαράι είναι γνωστό από πέρσι. Η τουρκική ομάδα έχει ψηλά στις επιλογές της τον Έλληνα τερματοφύλακα και είναι διατεθειμένη να φτάσει το ποσό που ζητά ο Ολυμπιακός, το οποίο πρέπει να ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ για να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Από εκεί και πέρα, «σειρήνες» ακούγονται από την Ιταλία, όπου τα ΜΜΕ της χώρας τονίζουν ότι η Νάπολι έχει κάνει ήδη επίσημη κρούση προς την πλευρά του Ολυμπιακού για τον Έλληνα τερματοφύλακα και από κοντά βρίσκεται τόσο η Ρόμα όσο και η Γιουβέντους, μετά το... ναυάγιο με τον Μανδά.

Οι Ιταλοί ανέφεραν και την Μπάγερν Μονάχου ως υποψήφια ομάδα που θέλει τον Τζολάκη, ωστόσο από τις γερμανικές πηγές δεν επιβεβαιώνεται αυτό το ενδιαφέρον. Αντίθετα, στην Αγγλία φουντώνει όλο και περισσότερο το «φλερτ» της Λίβερπουλ με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή (20/02), έγραφαν στο Νησί ότι οι «κόκκινοι» βλέπουν στο πρόσωπο του 23χρονου πορτιέρε τον αντικαταστάτη του Άλισον που αναμένεται να αποχωρήσει το ερχόμενο καλοκαίρι, την ίδια στιγμή που και η Άρσεναλ έχει μπει στο κόλπο της απόκτησής του.

Φυσικά δεν είναι οι μόνες ομάδες που έχουν προσθέσει το όνομα του Τζολάκη στη λίστα τους, καθώς τόσο η Γουλβς τον κοιτάει για αντί-Σα όσο και η Κόβεντρι σε περίπτωση που ανέβει στα μεγάλα σαλόνια. Παράλληλα από τη Γερμανία, δεν είναι μυστικό ότι η Μπάγερ Λεβερκούζεν εντυπωσιάστηκε τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων στο Champions League.