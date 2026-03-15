Ο Κέφρεν Τουράμ για την υπόθεση Βινίσιους-Πρεστιάνι: «Έπρεπε να φύγει από το γήπεδο»

Σε συνέντευξή του, ο Κέφρεν Τουράμ μίλησε για τις ρατσιστικές προσβολές που δέχτηκε ο Βινίσιους από τον Τζανλούκα Πρεστιάνι, στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μπενφίκα.

Ο μέσος της Γιουβέντους, Κέφρεν Τουράμ, μίλησε σε συνέντευξή του, η οποία θα προβληθεί σήμερα Κυριακή (15/03) στο Canal+, για τις ρατσιστικές προσβολές που δέχτηκε ο Βινίσιους από τον Τζανλούκα Πρεστιάνι στον αγώνα ανάμεσα στη Μπενφίκα και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Ντα Λουζ» (0-1), για τον πρώτο αγώνα των play-offs του Champions League.

«Είναι δύσκολο για ένα νεαρό μαύρο αγόρι. Το 2026, μπορείς ακόμα να δέχεσαι επίθεση λόγω του χρώματος του δέρματός σου. Ο Βινίσιους δέχτηκε την επίθεση, αλλά είναι σαν να την δέχτηκα εγώ, γιατί κάλλιστα θα μπορούσε να ήμουν εγώ... Και όλα αυτά γιατί; Επειδή είμαι μαύρος; Δεν ξέρω πως να το σταματήσω, δεν έχω την απάντηση για το πως να σταματήσω αυτό που συμβαίνει στα γήπεδα...».

«Το να φύγω από το γήπεδο μπορεί να είναι μια λύση, αλλά όχι δεν θα το κάνω, γιατί θέλω να παίξω ποδόσφαιρο. Είναι η δουλειά μου και αγαπώ αυτό που κάνω. Θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες κυρώσεις για όσους συμπεριφέρονται έτσι. Γιατί να είμαι εγώ αυτός που θα φεύγει από το γήπεδο; Και στην συγκεκριμένη περίπτωση, αυτός (ο Πρεστιάνι) θα έπρεπε να φεύγει από το γήπεδο. Πρέπει να σταματήσουμε αυτές τις ανοησίες. Ας σοβαρευτούμε», πρόσθεσε ο νεαρός αμυντικός.