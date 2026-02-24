Ολυμπιακός: Μετά τον Τζολάκη, οι Ιταλοί βάζουν τη Γιουβέντους και στο παιχνίδι για Μουζακίτη
Το Gazzetta είχε βάλει σε μία σειρά τις ομάδες από την ελίτ της Ευρώπης που έχουν ψηλά στη λίστα τους τον Κωνσταντή Τζολάκη του Ολυμπιακού και ανάμεσα σε αυτές ήταν και η Γιουβέντους, η οποία έχει κάνει τις πρώτες της, διερευνητικές επαφές με τον Ολυμπιακό για την περίπτωση του 23χρονου πορτιέρε.
Ωστόσο, δεν είναι ο μόνος Έλληνας που κοιτούν οι «μπιανκονέρο». Σύμφωνα με το «tuttomercato», και η περίπτωση του Χρήστου Μουζακίτη έχει κάνει... κλικ στους ανθρώπους της ιταλικής ομάδας, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν όταν τον είδαν από κοντά στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στη Λεβερκούζεν.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, δεν είναι απίθανο να επιχειρήσει ο ιταλικός σύλλογος να πάρει... πακέτο τους δύο Έλληνας ποδοσφαιριστές από τον Ολυμπιακό καθώς θέλει περιπτώσεις που θα βοηθήσουν στο παρών αλλά και στο μέλλον του κλαμπ.
