Γιουβέντους: Η ομάδα που την υποχρέωσε στη μεγαλύτερη ήττα παίζει στη Γ' Εθνική
Εκκίνηση... φωτιά στα playoffs του Champions League, με τη Γαλατάσαραϊ να καταγράφει ένα ιστορικό θρίαμβο ενάντια στη Γιουβέντους, την οποία και διέλυσε με 5-2 στην Κωνσταντινούπολη! Όσο ταπεινωτική και να ήταν η ήττα για τη Γιούβε πάντως, δεν πλησίασε καν τη μεγαλύτερη που έχει υποστεί η Βέκια Σινιόρα στην Ευρώπη...
Αυτή καταγράφηκε το μακρινό 1958, όταν για τον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, η WSC (Wiener Sport-Klub) από την Αυστρία ανέτρεψε την ήττα με σκορ 3-1 στο Τορίνο με ένα ξεγυρισμένο 7-0 στη Βιέννη! Οι τότε πρωταθλητές Αυστρίας είχαν σε μεγάλη μέρα τον Χάμερλ, που σκόραρε τέσσερις φορές, με τον Χοφ να έχει δύο γκολ και τον Σκέρλαν ένα.
Η αυστριακή ομάδα πάντως, που ιδρύθηκε το 1883, έχει χάσει εδώ δεκαετίες την επαφή της με τις επιτυχίες, καθώς σοβαρά οικονομικά προβλήματα την έφεραν στο χείλος του γκρεμού, με αποτέλεσμα να επανιδρυθεί ουσιαστικά πριν από μερικά χρόνια και να μετέχει στον όμιλο της Ανατολής στη Ρεγκιοναλίγκα, ήτοι τη Γ' Εθνική...
5 - La #Juventus ha subito almeno cinque gol in una partita di una competizione europea per la seconda volta nella sua storia storia, dopo lo 0-7 subito contro il Wiener nell'edizione 1958/59 della Coppa dei Campioni. Tonfo.#UCL #GalJuv pic.twitter.com/McBnlAvx9b— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 17, 2026
