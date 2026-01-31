Το Gazzetta σύλλεξε όλα τα στοιχεία γύρω από τη σπουδαία μεταγραφή του Χρήστου Μανδά στην Μπόρνμουθ και σας παρουσιάζει το story.

Μία από τις μεταγραφές που προκάλεσαν αίσθηση σε Ελλάδα και Ευρώπη ήταν αυτή του Χρήστου Μανδά στην Μπόρνμουθ . Ο 24χρονος πορτιέρε έκανε το μεγάλο βήμα και άφησε τη Λάτσιο για τον μαγικό κόσμο της Premier League και τη φανέλα των «κερασιών» με ένα mega deal που στο τέλος της μέρας μπορεί να φτάσει και τα 24 εκατ. ευρώ.

Το Gazzetta σας ενημέρωνε συνεχώς για τις εξελίξεις γύρω από την περίπτωση του Έλληνα κίπερ μέχρι και τη στιγμή που έβαλε την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο με τον αγγλικό σύλλογο. Μία περίπτωση που είχε διήρκησε σχεδόν 20 μέρες σε διαπραγματεύσεις και κοντά έναν μήνα από τη στιγμή που εκφράστηκε το έντονο ενδιαφέρον της.

Στην Αγγλία απορούν πώς η Μπόρνμουθ επέμεινε τόσο πολύ για έναν τερματοφύλακα που είχε μόλις ένα ματς σε έξι μήνες ωστόσο δεν έχουν λόγο να αμφιβάλλουν για τις επενδύσεις της ομάδας καθώς μόνο φέτος είχε έσοδα 310 εκατ. ευρώ από παίκτες που αγόρασε φθηνά και πούλησε αρκετά ακριβά με τελευταίο παράδειγμα τον Σεμένιο στη Μάντσεστερ Σίτι αντί 72 εκατ. ευρώ.

Όμως, πώς καταλήξαμε στο happy end; Το Gazzetta έχει το ρεπορτάζ και σας παρουσιάζει όλο το background αυτής της μεταγραφής. Από το πρώτο ενδιαφέρον, μέχρι τον άνθρωπο-«κλειδί», τα ακριβή οικονομικά δεδομένα, οι υπόλοιποι μνηστήρες και τα πρώτα θετικά σχόλια από τις προπονήσεις.

Κρατά από το καλοκαίρι αυτό το... φλερτ

Η Μπόρνμουθ δεν εντόπισε τον Μανδά αυτές τις εβδομάδες. Ο 24χρονος πορτιέρε είναι στο μπλοκάκι της αγγλικής ομάδας από το περασμένο καλοκαίρι και μάλιστα ήταν σε ιδιαίτερη υψηλή θέση στη λίστα της ωστόσο η αρνητική στάση της Λάτσιο και προτάσεις ύψους 20 και 22 εκατ. ευρώ έφεραν τον Τζόρτζε Πέτροβιτς σε πρώτο πλάνο.

Ουσιαστικά, ο λόγος που προτιμήθηκε ο 26χρονος Σέρβος πορτιέρε ήταν επειδή είχε ήδη μία εμπειρία από την Premier League με τη φανέλα της Τσέλσι, οπότε τα χρήματα επενδύθηκαν σε εκείνον αντί για τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Παράλληλα εκείνο το καλοκαίρι είχαν ενδιαφερθεί τόσο η Γουλβς (είχε κάνει επίσημη πρόταση 20 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2024 αλλά απορρίφθηκε), η Γουέστ Χαμ και από την Ιταλία ήταν αρκετές που τον ήθελαν όπως η Νάπολι, η Μπολόνια κ.α.

Εν κατακλείδι, η Μπόρνμουθ δεν σταμάτησε ποτέ να παρακολουθεί την εξέλιξη του Χρήστου Μανδά, για αυτό και παρότι ο 24χρονος τερματοφύλακας έκανε μόλις μία συμμετοχή μέσα στο πρώτο εξάμηνο της σεζόν, ο αγγλικός σύλλογος έπαιξε «όλα για όλα» για τον πάρει. Μάλιστα ο Ιραόλα επιβεβαίωσε τα παραπάνω, λέγοντας: «Ο Χρήστος είναι ένας παίκτης που παρακολουθούσαμε και στο παρελθόν».

Οι πρώτες κρούσεις από Ιταλία και το... μπάσιμο της Γιουβέντους

Από τα τέλη του Νοέμβρη, το Gazzetta σας είχε ενημερώσει γύρω από τα πραγματικά δεδομένα στην υπόθεση του Έλληνα διεθνή. Εκεί αναφερθήκαμε για πρώτη φορά στην Μπόρνμουθ, η οποία απλώς συνέχιζε να παρακολουθεί την περίπτωση του χωρίς να έχει κάνει επίσημη κρούση.

Το «μπάσιμο» ήρθε από την Ιταλία όπου στο προσκήνιο βρέθηκαν τόσο η Τορίνο και η Τζένοα όσο και η Γιουβέντους. Το «αγκάθι» ήταν ο δανεισμός. Καμία πλευρά εκ των Μανδά και Λάτσιο δεν επιθυμούσε την αποχώρηση του Έλληνα πορτιέρε με απλό δανεισμό και μία υψηλή οψιόν αγοράς, η οποία θα τον επανέφερε το καλοκαίρι στη Ρώμη.

Το θέμα ήταν ο ποδοσφαιριστής να φύγει είτε με κανονική μεταγραφή ή δανεισμό με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Από τις τρεις ιταλικές που έδειξαν αρκετά σοβαρό ενδιαφέρον, η Γιουβέντους ήταν αυτή που κατάφερε να φτάσει αρκετά κοντά στην απόκτηση του Έλληνα κίπερ.

Οι «μπιανκονέρι» είχαν κυκλώσει το όνομά του και είχαν φτάσει σε αρκετά καλό σημείο της διαπραγματεύσεις, όμως για να ολοκληρωνόταν μία τέτοια μεταγραφή, θα έπρεπε να αποχωρήσει ο Ματίας Περίν . Ο 33χρονος πορτιέρε ήταν σε ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με τη Τζένοα, οπότε σε περίπτωση που πήγαινε εκεί, τότε ο Μανδάς θα ήταν μαζί με την Ντι Γκρεγκόριο στην ιεραρχία των τερματοφυλάκων.

Όσο δεν αποχωρούσε ο Περίν, τόσο καθυστερούσε η Γιουβέντους να κάνει την τελική κίνηση και από τη στιγμή που μπήκε η Μπόρνμουθ στο παιχνίδι, τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα.

Η επαναφορά της Μπόρνμουθ και η πρώτη επίσημη κρούση

Αν και η είδηση της πρότασης από την Μπόρνμουθ έγινε γνωστή στις 17 Ιανουαρίου, η αλήθεια είναι ότι το σίριαλ κρατά από πιο πριν. Η πρώτη κίνηση ενδιαφέροντος από τον αγγλικό σύλλογο ήρθε στα μέσα Δεκέμβρη, το οποίο ήταν φυσική συνέχεια από τα όσα είχαν προηγηθεί στο περασμένο καλοκαίρι με την περίπτωση του Έλληνα κίπερ.

Τα «κεράσια» ζύγισαν τα δεδομένα, έμαθαν τα... θέλω των «λατσιάλι», τα οποία σε πρώτη φάση ήταν 12 με 15 εκατ. ευρώ όπως σας είχαμε ενημερώσει το Gazzetta, οπότε κρίθηκε η κατάλληλη στιγμή για να κάνουν δικό τους τον Χρήστο Μανδά (θυμίζουμε το καλοκαίρι η Λάτσιο απέρριπτε προτάσεις 20 και 22 εκατ. ευρώ).

Η πρώτη επίσημη κρούση ήρθε τα πρώτα 24ωρα του 2026 και η βάση των συζητήσεων ήταν δανεισμός για έξι μήνες και υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι. Το πρώτο ποσό που έπεσε στο τραπέζι ήταν στα 12 εκατ. ευρώ και έκτοτε ξεκίνησε ένας... μαραθώνιος διαπραγματεύσεων μεταξύ όλων των πλευρών που κράτησε σχεδόν 20 μέρες.

Ο άνθρωπος-«κλειδί» και η επιμονή στις... τρέλες της Λάτσιο

Αντιλαμβάνεστε ακούγοντας ότι το αρχικό ποσό ήταν 12 εκατ. ευρώ και το τελικό είναι 20 εκατ. ευρώ, τι μεσολάβησε σε αυτές τις μέρες. Η Λάτσιο αποδείχθηκε σκληρό... καρύδι και δεν σταμάτησε να διαφοροποιεί τις απαιτήσεις της, σε βαθμό να είναι άξιο απορίας πώς η Μπόρνμουθ διατηρήθηκε στις διαπραγματεύσεις όλο αυτό το διάστημα και επέμεινε τόσο πολύ για τον Μανδά.

Ίσως εκεί είναι και το checkpoint αυτής της μεταγραφής. Το πόσο πολύ ήθελε η αγγλική ομάδα να αποκτήσει τον 24χρονο τερματοφύλακα. Πίσω από αυτή την επιμονή εμφανίζεται το πρόσωπο του Τιάγκο Πίντο , του τεχνικού διευθυντή των «κερασιών».

Ο Πορτογάλος είχε σταμπάρει τον Μανδά από τότε που ήταν στη Ρόμα και τον είχε παρακολουθήσει στο ντεμπούτο του στη Λάτσιο (ήταν στο ντέρμπι Ρόμα-Λάτσιο). Εκείνος ήταν που απέμεινε τόσο και το παραδέχθηκε και ο Ιραόλα στη συνέντευξη Τύπου: «Ο Τιάγκο τον γνωρίζει πολύ καλά από το ιταλικό πρωτάθλημα».

Τελικά τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ης Ιανουαρίου, το deal κλείδωσε. Μετά από συνεχόμενες αλλαγές στους όρους, ασταμάτητη πίεση της Μπόρνμουθ και την άρτια διαχείριση από τους ανθρώπους που εκπροσωπούν τον ποδοσφαιριστή (Ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος και ο Ντιέγκο Ταβάνο της YOU FIRST), που από την πρώτη στιγμή ήταν σε επικοινωνία με όλες τις πλευρές.

Τα οικονομικά δεδομένα ενός σούπερ deal!

Και πάμε στην τελική εικόνα του εντυπωσιακού deal που έγινε μεταξύ της Μπόρνμουθ και της Λάτσιο. Αρχικά, μιλάμε για έναν δανεισμό όπου το ενοίκιο θα κοστίσει 3,5 εκατ. ευρώ, ποσό αρκετά υψηλό καθώς μιλάμε για τερματοφύλακα και μέσα στον Γενάρη.

Από εκεί και πέρα, υπάρχει υποχρεωτική οψιόν ύψους 20 εκατ. ευρώ για το ερχόμενο καλοκαίρι με όρους που θα την ενεργοποιήσουν και πολύ δύσκολα δεν θα επιτευχθούν.

Οπότε η μεταγραφή του 24χρονου πορτιέρε τα φτάσει σίγουρα τα 23,5 εκατ. ευρώ ενώ με τα μπόνους επίτευξης στόχων ίσως αγγίξει και τα 24 με 24,5 εκατ. ευρώ. Αλλά τα 23,5 εκατ. ευρώ είναι η καθαρή εικόνα της συμφωνίας, η οποία θα τον ανεβάσει στις πρώτες θέσεις στις ακριβότερες πωλήσεις Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Όσον αφορά τον Μανδά, το συμβόλαιο που θα υπογράψει μετά την ενεργοποίηση της υποχρεωτικής οψιόν θα είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2030 με απολαβές κοντά στα 2,5 με 2,8 εκατ. ευρώ ετησίως.

Τα πρώτα σχόλια από τους ανθρώπους της Μπόρνμουθ και το like του Ιραόλα!

Με το που ανακοινώθηκε, ο Μανδάς έπιασε... δουλειά. Γνώρισε τους νέους του συμπαίκτες, τα είπε με τον Ιραόλα και φόρεσε τα προπονητικά της νέας του ομάδας. Σε τρεις προπονήσεις, τα πρώτα σχόλια είναι άκρως θετικά για τον Έλληνα κίπερ και χωρίς υπερβολή. Άλλωστε μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που γεννήθηκε για να αρπάζει... ευκαιρίες.

Τόσο οι δημοσιογράφοι από την Αγγλία όσο και άνθρωποι της ομάδας μιλούν με αρκετά καλά λόγια για τα χαρακτηριστικά του 24χρονου πορτιέρε, με κυριότερο χαρακτηριστικό τη διαχείριση της μπάλας με τα πόδια.

Ο Ιραόλα είναι προπονητής που προτιμά το build up και λατρεύει τους τερματοφύλακες που μπορούν να παίξουν με τα πόδια. Και ο διεθνής κίπερ είναι ακριβώς αυτό. Και βέβαια τα χαρακτηριστικά που κάνουν «κλικ» από τώρα στους ανθρώπους της ομάδας, οπότε δεν αποκλείεται να δούμε σύντομα τον Μανδά να κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα της Μπόρνμουθ.