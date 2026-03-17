Ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει πως η Γιουβέντους ενδιαφέρεται ζεστά για τον Κωνσταντίνο Τζολάκη του Ολυμπιακού.

Έχοντας χάσει εδώ και μερικά χρόνια την επαφή της με την κορυφή της Serie A, στην οποία άλλοτε βρισκόταν σε μόνιμη βάση, η Γιουβέντους ψάχνει την επιστροφή στις επιτυχίες και ο Λουτσιάνο Σπαλέτι περιμένει δυναμικές κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού.

Μεταξύ άλλων, οι Μπιανκονέρι θέλουν να αποκτήσουν ένα τερματοφύλακα, καθώς δεν επικρατεί και μεγάλη ικανοποίηση για τις εμφανίσεις των Ντι Γκρεγκόριο και Περίν. Σύμφωνα πάντως με τη La Stampa, στο Τορίνο εκτιμούν πως πρέπει να δαπανηθούν μεγάλα ποσά για μέσους και επιθετικούς, έτσι για το τέρμα υπάρχουν στα υπόψιν έμπειροι παίκτες όπως ο Άλισον, ο Ντε Χέα και ο Μαρτίνες, την ώρα που ο Καρνεσέκι της Αταλάντα κοστολογείται στα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Ο δε γενικός διευθυντής, Νταμιάν Κομολί, βασίζεται, κατά το δημοσίευμα, στον αλγόριθμο και τα δεδομένα, που τον ωθούν να ασχοληθεί με δύο νεαρούς γκολκίπερ: Τον Γκιγιόμ Ρεστές, τον οποίο γνωρίζει καλά από την Τουλούζ και τον Κωνσταντίνο Τζολάκη! Για τον Έλληνα τερματοφύλακα, αναφέρεται συγκεκριμένα ότι τα η φημολογία εντείνεται τελευταία, με το γεγονός ότι το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 να κάνει τους ανθρώπους της Βέκια Σινιόρα να αισιοδοξούν ότι μπορεί να ρίξει τις απαιτήσεις των Πειραιωτών από τα 25-30 εκατομμύρια ευρώ που είναι τώρα.