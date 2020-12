Ρονάλντο: «Ιστορική στιγμή στην καριέρα μου τα 750 γκολ» (pic)

Ο «CR7» έφτασε τα 750 γκολ σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, με την πρόεδρο της Γιουβέντους, Αντρέα Ανιέλι, να τον τιμάει για αυτό το σπουδαίο επίτευγμα. πριν από το παιχνίδι των «μπιανκονέρι» με την Τορίνο.

Ο Πορτογάλος μέσω των social media, θέλησε να ευχαριστήσει τους συμπαίκτες του γι' αυτή την ιστορική στιγμή στην καριέρα, τονίζοντας πως χωρίς αυτούς δεν θα τα είχε καταφέρει.

«Ο πρόεδρος Ανιέλι εκπροσωπεί αυτό τον καταπληκτικό σύλλογο σε μια ιστορική στιγμή της καριέρας μου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην ομάδα. Δεν θα μπορούσα να το κάνω χωρίς τη βοήθειά σας, παιδιά! Δύναμη, όλοι μαζί για τους μεγάλους στόχους μας αυτή τη σεζόν. Μέχρι το τέλος».

President Agnelli representing this amazing club in this historical moment in my carreer. Special thanks to the squad back there: I couldn’t do it without your help, guys! Let’s go! All together for all our big goals this season! Fino Alla Fine! pic.twitter.com/XQg7BovXRz

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 5, 2020