Η Γιουβέντους τα βρήκε σε όλα με τον Γιον Λουκούμι και απομένει η συμφωνία με τη Μπολόνια για να ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας του Τορίνο.

Ο Γιον Λουκουμί θα αποτελέσει, εκτός απροόπτου, ποδοσφαιριστή της Γιουβέντους, καθώς τα βρήκε σε όλα στους προσωπικούς όρους με την ομάδα.

Αυτό που απομένει είναι η Γιουβέντους να ικανοποιήσει οικονομικά την Μπολόνια για να μπορέσει να επιτευχθεί το deal. Το ποσό που φέρεται να ζητά η Μπολόνια κυμαίνεται στα 25 εκατ. ευρώ με τη Μεγάλη Κυρία να έχει κάνει πρόταση λίγο χαμηλότερη από τη ζητούμενη. Ο 28χρόνος αμυντικός έχει κάνει σαφές στην ομάδα του πως θέλει να μετακομίσει στο Τορίνο για λογαριασμό της Γιουβέντους, ανεξάρτητα από το ενδιαφέρον άλλων ομάδων.

Το deal μεταξύ της Γιούβεντους και του παίκτη ορίζει πως ο Λουκουμί θα λαμβάνει 2,5 εκατ. ευρώ συν 1 εκατ. ευρώ σε περίπτωση επίτευξης στόχων.

Με δεδομένο πως οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει αναμένεται να υπάρχουν θετικές εξελίξεις για όλες τις πλευρές.