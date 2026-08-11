Γιουβέντους: Συμφωνία με τον Λουκουμί
Ο Γιον Λουκουμί θα αποτελέσει, εκτός απροόπτου, ποδοσφαιριστή της Γιουβέντους, καθώς τα βρήκε σε όλα στους προσωπικούς όρους με την ομάδα.
Αυτό που απομένει είναι η Γιουβέντους να ικανοποιήσει οικονομικά την Μπολόνια για να μπορέσει να επιτευχθεί το deal. Το ποσό που φέρεται να ζητά η Μπολόνια κυμαίνεται στα 25 εκατ. ευρώ με τη Μεγάλη Κυρία να έχει κάνει πρόταση λίγο χαμηλότερη από τη ζητούμενη. Ο 28χρόνος αμυντικός έχει κάνει σαφές στην ομάδα του πως θέλει να μετακομίσει στο Τορίνο για λογαριασμό της Γιουβέντους, ανεξάρτητα από το ενδιαφέρον άλλων ομάδων.
Το deal μεταξύ της Γιούβεντους και του παίκτη ορίζει πως ο Λουκουμί θα λαμβάνει 2,5 εκατ. ευρώ συν 1 εκατ. ευρώ σε περίπτωση επίτευξης στόχων.
Με δεδομένο πως οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει αναμένεται να υπάρχουν θετικές εξελίξεις για όλες τις πλευρές.
🚨⚫️⚪️ Juventus have reached full agreement on personal terms with Jhon Lucumí and his agents.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026
Lucumí only wants Juventus as always reported; negotiations are re-starting this week between clubs with Bologna.
Deal underway. pic.twitter.com/bFpMvsYGHI
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