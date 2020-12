Το ξεχωριστό δώρο της Γιουβέντους στον Ρονάλντο για τα 750 γκολ (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρόσφατα έπιασε το «εκκωφαντικό» ορόσημο των 750 γκολ καριέρας!

Πλέον επόμενος του στόχος είναι να φτάσει τα 800 τέρματα. Κάτι που όπως φαίνεται δεν μοιάζει και ακατόρθωτο. Ωστόσο, πρώτα θα πρέπει να ξεπεράσει τον Πελέ που βρίσκεται στην 3η θέση με 757 γκολ.

Πριν τη σέντρα με την Τορίνο, ο πρόεδρος της Γιουβέντους, Αντρέα Ανιέλι, πρόσφερε μια φανέλα με το νούμερο 750 στον «CR7», όσα και τα γκολ που έχει πετύχει.

Before kick-off, President Andrea Agnelli presented @Cristiano a special shirt for ANOTHER record reached! #CR750 \pic.twitter.com/SGHWto3pPZ

