Ο Κόλο Μουανί είναι με «σάρκα και οστά» παίκτης της Γιουβέντους, όπως ανακοίνωσε και επίσημα η Βέκια Σενιόρα.

Μετά τον Αλαϊμπέγκοβιτς ανακοινώθηκε και ο Κόλο Μουανί! Η Γιουβέντους γνωστοποίησε την απόκτηση του Γάλλου επιθετικού από την Παρί Σεν Ζερμέν έναντι 50 εκατ. ευρώ.

Οι Μπιανκονέρι πίεσαν για την υπογραφή του επιθετικού των Τρικολόρ το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η μετακίνησή του δεν υλοποιήθηκε ποτέ, λόγω των αυστηρών οικονομικών απαιτήσεων του παριζιάνικου συλλόγου, ο οποίος στη συνέχεια τον παραχώρησε δανεικό στην Τότεναμ.

Υπενθυμίζεται πως ο Κολό Μουανί είχε περάσει δανεικός από τη Βέκια Σενιόρα στο δεύτερο μισό της σεζόν 2024-2025 και σε 16 επίσημες συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας κατέγραψε 8 γκολ και 1 ασίστ.

Λίγη ώρα πριν, η Παρί Σεν Ζερμέν επιβεβαίωσε πρώτη την αγορά του παίκτη από τη Γηραιά Κυρία.