Κόλο Μουανί: Ανακοινώθηκε από τη Γιουβέντους
Μετά τον Αλαϊμπέγκοβιτς ανακοινώθηκε και ο Κόλο Μουανί! Η Γιουβέντους γνωστοποίησε την απόκτηση του Γάλλου επιθετικού από την Παρί Σεν Ζερμέν έναντι 50 εκατ. ευρώ.
Οι Μπιανκονέρι πίεσαν για την υπογραφή του επιθετικού των Τρικολόρ το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η μετακίνησή του δεν υλοποιήθηκε ποτέ, λόγω των αυστηρών οικονομικών απαιτήσεων του παριζιάνικου συλλόγου, ο οποίος στη συνέχεια τον παραχώρησε δανεικό στην Τότεναμ.
Υπενθυμίζεται πως ο Κολό Μουανί είχε περάσει δανεικός από τη Βέκια Σενιόρα στο δεύτερο μισό της σεζόν 2024-2025 και σε 16 επίσημες συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας κατέγραψε 8 γκολ και 1 ασίστ.
Λίγη ώρα πριν, η Παρί Σεν Ζερμέν επιβεβαίωσε πρώτη την αγορά του παίκτη από τη Γηραιά Κυρία.
Ufficiale | Randal Kolo Muani è bianconero! 💪🏻🇫🇷— JuventusFC (@juventusfc) August 2, 2026
Bentornato! 🤍🖤 Tutti i dettagli ➡️ https://t.co/auezr6aXqK
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