Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (8/8) αθλητικών μεταδόσεων.

Σάββατο σήμερα (8/8) και το πρόγραμμα στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας είναι πλούσιο συγκριτικά με τα περασμένα, καθώς υπάρχει αρκετή δράση με φιλικές αλλά και επίσημες αναμετρήσεις.

Αρχικά, στις 14:00 (Novasports Prime), Γιουβέντους και Ίντερ δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε φιλικό στο Περθ, ενώ στις 17:30 (ΕΡΤ2 Σπορ) η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ παίζει στη Βουδαπέστη με την Μπραν, στον τελικό του ομίλου του 2ου προκριματικού του Champions League.

Ακολουθεί στις 20:00 (Novasports Prime) το Άρης - Πανσερραϊκός, ενώ την ίδια ώρα θα υπάρξουν ακόμη δυο φιλικά τεστ, αυτό της ΑΕΚ με την Athens Kallithea (Cosmote Sport 3) και της Κηφισιάς με τον ΑΠΟΕΛ (Cosmote Sport 1).

Τέλος, στις 22:30 (Cosmote Sport 2) η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη κάνει πρεμιέρα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα στην έδρα της Εστρέλα ντε Αμαντόρα.

Οι σημερινές μεταδόσεις