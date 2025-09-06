Ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει στο Gazzetta για το γαλανόλευκο... party της Παρασκευής, αλλά και για το «εντελώς άλλο έργο» της Δευτέρας κόντρα στη Δανία!

Το γράφαμε σε τούτη εδώ τη γωνιά από χτες το μεσημέρι. Μη σας ξεγελά που αυτή εδώ η παρέα είναι συνεχώς με το χαμόγελο στα χείλη. Τα δόντια όλων είναι κοφτερά και πεινασμένα για διάκριση. Όπου... μυριστούν αίμα δεν αφήνουν την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Το απέδειξαν και το βράδυ της Παρασκευής με την Λευκορωσία. Γκολ με το... καλημέρα, 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, 20 τελικές, πέντε τεμάχια συνολικά, ευκαιρίες πολλές και συντήρηση δυνάμεων γιατί την Δευτέρα παραμονεύει η Δανία, που μετά το «Χ» της Κοπεγχάγης δεν θέλει να μείνει άλλο πίσω στον δρόμο προς το Μουντιάλ 2026. Με το... δεξί λοιπόν τα προκριματικά. Προφανώς τη νίκη την περιμέναμε, αφού ο αντίπαλος με την πρώτη σέντρα του ματς αποδείχθηκε χαμηλής δυναμικότητας. Ε και;

Μήπως στο παρελθόν δεν ιδρώναμε με Γιβραλτάρ και... Μάλτες. Μήπως δεν ανακαλούμε ακόμη στη μνήμη μας το διπλό κάζο από τα Νησιά Φερόες; Τι παραπάνω είχαν εκείνες οι ομάδες από τη Λευκορωσία; Τίποτα. Εκείνες οι «Ελλάδες» είχαν πολλά παρακάτω από τη σημερινή. Σε πάγκο και χορτάρι. Εχοντας χρόνια ολόκληρα ως «Ευαγγέλιο» το... μισό – μηδέν, σίγουρα όχι μόνο μας αρέσει, αλλά μας τρελαίνει να βλέπουμε ένα σύνολο με «γαλανόλευκες» φανέλες που καλπάζει μέσα στο γήπεδο.

Γιατί αυτό έκανε το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο πρώτο ημίχρονο. Κάλπαζε! Τέσσερα γκολ με καταπληκτικό τρόπο και σχεδόν δύο ντουζίνες ευκαιρίες για αστρονομικό σκορ. Μπαλάρα που γοήτευσε τους κάτι λιγότερο από 20.000 θεατές που βρέθηκαν στις εξέδρες και τους χιλιάδες που το είδαν από την τηλεόραση. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο και ξενέρωσαν όλοι αφού δεν ήθελαν να σταματήσει αυτό το πάρτι. Προφανώς εκεί μέσα στα αποδυτήρια όταν οι... σφυγμοί έπεφταν, το μυαλό όλων πήγε και στις υποχρεώσεις της Δευτέρας.

Η Δανία είναι... άλλου παπά Ευαγγέλιο. Αλλο ματς. Προφανώς δεν θα δούμε πεντάρα, δεν θα δούμε τέσσερα από ημίχρονο και είκοσι τελικές. Εκεί θέλει υπομονή, θέλει συγκέντρωση, δεν θέλει λάθη και δεν θέλει και... σπατάλη ευκαιρίων. Όπως τα έφερε η πρώτη αγωνιστική με το... party του Φαλήρου και το «Χ» της Κοπεγχάγης στο Δανία – Σκωτία, με το «καλημέρα» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Ελλάδα έχει μια χρυσή ευκαιρία. Νικώντας τους... ρόλιγκανς, αμέσως κάνει την μεταξύ τους βαθμολογία στο 6-1. Ας μη γελιόμαστε. Από την μέρα της κλήρωσης την Δανία «κυκλώσαμε» ως τον βασικό αντίπαλο στον δρόμο προς τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Υπολογίσιμη και η Σκωτία, αλλά επειδή είναι νωπά τα ραντεβού μας στο Nations League, όλοι θεωρούμε ότι την... έχουμε. ΟΚ, αλλιώς σκέφτεται ο Ιβάν και οι παίκτες του. Και καλά κάνουν. Αλλά τώρα η Δανία, αντίπαλος μας το βράδυ της Δευτέρας (21.45μμ) στο Καραϊσκάκη, είναι ο επόμενος στόχος και το επόμενο τρίποντο που προβάλλει ως ζητούμενο. Το γεγονός ότι η υπόθεση Λευκορωσία ήταν... ψεκάστε – σκουπίστε – τελειώσατε, είναι μεγάλη υπόθεση. Ούτε κούραση υπήρξε, ούτε κάποιος τραυματισμός, ούτε... χάλασε το μυαλό σε τίποτα στραβές και προφανώς δεν υπάρχει και στη μέση κάποιο ταξίδι.

Ξενοδοχείο, προπόνηση, γήπεδο είναι η δουλειά. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει μπροστά του δύο γεμάτες μέρες και να δουλέψει με τους παίκτες του και να τους εξηγήσει τι σημείωνε συνεχώς με προσήλωση στο μπλοκάκι του ακόμη κι όταν τα γκολ έπεφταν σαν... στραγάλια.

Ξαναλέμε. Αλλο ματς το Δευτεριάτικο. Και για όλους όσοι βρεθούν μέσα στο γήπεδο, αλλά και γι' αυτούς που θα το δουν από την εξέδρα.



