Δανία - Σκωτία 0-0: Ολα... μηδέν στην Κοπεγχάγη!
Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το ματς της Δανίας με τη Σκωτία στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης, αποτέλεσμα ιδανικό για την εθνική μας, μιας και την έφερε μόνη πρώτη στη βαθμολογία. Πλέον, οι Δανοί στρέφουν το βλέμμα στην αναμέτρηση της Δευτέρας (08/09) με την Ελλάδα στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ οι Σκωτσέζοι ταξιδεύουν στην Ουγγαρία για την αναμέτρηση με τους Λευκορώσους. Κακό παιχνίδι, ελάχιστες φάσεις, με τους Σκανδιναβούς να έχουν τον έλεγχο, αλλά όχι και τον τρόπο να βρουν δίχτυα. Η πρώτη καλή στιγμή ήταν για τους φιλοξενούμενους, αλλά το σουτ του ΜακΓκιν πέρασε μόλις άουτ.
Η Δανία προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το... ύψος της και να απειλήσει από στατικές φάσεις χωρίς όμως αντίκρισμα. Στο 32' η Σκωτία πήγε να πιάσει στον ύπνο την άμυνα της Δανίας μετά από κλέψιμο, αλλά το σουτ του Κρίστι έφυγε πάνω από την εστία του Σμάιχελ. Στο 32' ήρθε η πιο μεγάλη φάση του α' μέρους, αλλά ο Κρίστι από καλή θέση αστόχησε.
Οι Δανοί δεν μπορούσαν να φανούν απειλητικοί, με τον κόσμο να μην είναι ικανοποιημένος με την εικόνα και να αποδοκιμάζει. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 64' για να δούμε καλή στιγμή για τους γηπεδούχους, αλλά το μακρινό σουτ του Ντράιερ πέρασε λίγο δίπλα από την εστία του Γκαν! Η Δανία πίεσε μέχρι το τέλος, αλλά δεν μπόρεσε να βρει το πολυπόθητο γκολ.
Η βαθμολογία στον όμιλο
ΟΜ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ. Κ.
1. Ελλάδα 5-1 3
2. Δανία 0-0 1
3. Σκωτία 0-0 1
4. Λευκορωσία 1-5 0
Αναλυτικά το πρόγραμμα αγώνων του 3ου ομίλου
1η αγωνιστική
05/09/2025, 21:45: Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1
05/09/2025, 21:45: Δανία – Σκωτία 0-0
2η αγωνιστική
08/09/2025, 21:45: Λευκορωσία - Σκωτία
08/09/2025, 21:45: Ελλάδα - Δανία
3η αγωνιστική
09/10/2025, 21:45: Λευκορωσία - Δανία
09/10/2025, 21:45 Σκωτία - Ελλάδα
4η αγωνιστική
12/10/2025, 19:00: Σκωτία - Λευκορωσία
12/10/2025, 21:45: Δανία – Ελλάδα
5η αγωνιστική
15/11/2025, 21:45: Ελλάδα - Σκωτία
15/11/2025, 21:45: Δανία – Λευκορωσία
6η αγωνιστική
18/11/2025, 21:45: Λευκορωσία - Ελλάδα
18/11/2025, 21:45: Σκωτία - Δανία
Τα κριτήρια ισοβαθμίας
- 1. Συνολική διαφορά τερμάτων
- 2. Καλύτερη επίθεση
- 3. Τα μεταξύ τους παιχνίδια
- 4. Η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους ματς
- 5. Η καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους ματς
- 6. Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση στα μεταξύ τους ματς
- 7. Βαθμολογία Fair Play
- 8. Κλήρωση
