Η ΕΠΟ ενημέρωσε για τη διάθεση των εισιτηρίων για το φιλικό της Εθνικής με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη.

Η Εθνική ομάδα τον Ιούνιο θα δώσει δύο σημαντικά φιλικά. Το ένα με τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου εκτός έδρας και το άλλο με την Ιταλία στην Ελλάδα.

Η ΕΠΟ ενημέρωσε για τη διάθεση των εισιτηρίων στο ματς με τους Σκανδιναβούς στη Στοκχόλμη. Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ανακοινώνεται η έναρξη διάθεσης εισιτηρίων για τον εκτός έδρας φιλικό αγώνα της Εθνικής Ανδρών με την Σουηδία, που θα διεξαχθεί στις 04/06/2026 στις 19:00 τοπική ώρα στην Strawberry Arena, στην Solna της Στοκχόλμης.

ΣΟΥΗΔΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ

Τα εισιτήρια διατίθενται από το κανάλι πώλησης AXS platform - 1st class & away sector μέχρις εξαντλήσεώς τους (καταληκτική ημερομηνία 28/05/2026).

Διευκρινίσεις/οδηγίες:

Μόλις αγοράσετε τα εισιτήριά σας, θα παραδοθούν στην εφαρμογή Stockholm Live. Θα χρειαστεί να κατεβάσετε την εφαρμογή για να ανακτήσετε και να διαχειριστείτε τα πλήρως ψηφιακά σας εισιτήρια. Συνεπώς θα πρέπει να:

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Stockholm Live.

2. Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας AXS για να δείτε τα εισιτήριά σας. Χρησιμοποιήστε την ίδια διεύθυνση email και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήσατε κατά την αγορά του εισιτηρίου σας.

3. Μεταβείτε στα «Εισιτήρια», επιλέξετε την εκδήλωση (αγώνα) και κάντε κλικ στην επιλογή «Προβολή εισιτηρίου».

Στην τιμή εισιτηρίου συμπεριλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Πίνακας τιμών:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΗ

1st class 599 SEK ((περίπου 55 ευρώ)

Away sector 279 SEK (περίπου 25 ευρώ)».