Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά την επιβλητική νίκη επί της Λευκορωσίας με 5-1.

Η Εθνική έστησε πάρτι στο «Γ. Καραϊσκάκης» και πήρε κεφάλι στη βαθμολογία του τρίτου ομίλου.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς διέλυσε 5-1 τη Λευκορωσία και είναι στην κορυφή μετά την ισοπαλία της Δανίας με τη Σκωτία. Είναι σημαντικό, παράλληλα, το γεγονός ότι η Ελλάδα πέτυχε πολλά γκολ, αφού πρόκειται για διοργάνωση της FIFA και μετράει πρώτα η διαφορά τερμάτων και η καλύτερη επίθεση.

Η βαθμολογία στον όμιλο

ΟΜ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ. Κ.

1. Ελλάδα 5-1 3

2. Δανία 0-0 1

3. Σκωτία 0-0 1

4. Λευκορωσία 1-5 0

Αναλυτικά το πρόγραμμα αγώνων του 3ου ομίλου

1η αγωνιστική

05/09/2025, 21:45: Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1

05/09/2025, 21:45: Δανία – Σκωτία 0-0

2η αγωνιστική

08/09/2025, 21:45: Λευκορωσία - Σκωτία

08/09/2025, 21:45: Ελλάδα - Δανία

3η αγωνιστική

09/10/2025, 21:45: Λευκορωσία - Δανία

09/10/2025, 21:45 Σκωτία - Ελλάδα

4η αγωνιστική

12/10/2025, 19:00: Σκωτία - Λευκορωσία

12/10/2025, 21:45: Δανία – Ελλάδα

5η αγωνιστική

15/11/2025, 21:45: Ελλάδα - Σκωτία

15/11/2025, 21:45: Δανία – Λευκορωσία

6η αγωνιστική

18/11/2025, 21:45: Λευκορωσία - Ελλάδα

18/11/2025, 21:45: Σκωτία - Δανία

Τα κριτήρια ισοβαθμίας