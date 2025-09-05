Ελλάδα - Λευκορωσία: Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής, το πρόγραμμα και τα κριτήρια ισοβαθμίας
Η Εθνική έστησε πάρτι στο «Γ. Καραϊσκάκης» και πήρε κεφάλι στη βαθμολογία του τρίτου ομίλου.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς διέλυσε 5-1 τη Λευκορωσία και είναι στην κορυφή μετά την ισοπαλία της Δανίας με τη Σκωτία. Είναι σημαντικό, παράλληλα, το γεγονός ότι η Ελλάδα πέτυχε πολλά γκολ, αφού πρόκειται για διοργάνωση της FIFA και μετράει πρώτα η διαφορά τερμάτων και η καλύτερη επίθεση.
Η βαθμολογία στον όμιλο
ΟΜ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ. Κ.
1. Ελλάδα 5-1 3
2. Δανία 0-0 1
3. Σκωτία 0-0 1
4. Λευκορωσία 1-5 0
Αναλυτικά το πρόγραμμα αγώνων του 3ου ομίλου
1η αγωνιστική
05/09/2025, 21:45: Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1
05/09/2025, 21:45: Δανία – Σκωτία 0-0
2η αγωνιστική
08/09/2025, 21:45: Λευκορωσία - Σκωτία
08/09/2025, 21:45: Ελλάδα - Δανία
3η αγωνιστική
09/10/2025, 21:45: Λευκορωσία - Δανία
09/10/2025, 21:45 Σκωτία - Ελλάδα
4η αγωνιστική
12/10/2025, 19:00: Σκωτία - Λευκορωσία
12/10/2025, 21:45: Δανία – Ελλάδα
5η αγωνιστική
15/11/2025, 21:45: Ελλάδα - Σκωτία
15/11/2025, 21:45: Δανία – Λευκορωσία
6η αγωνιστική
18/11/2025, 21:45: Λευκορωσία - Ελλάδα
18/11/2025, 21:45: Σκωτία - Δανία
Τα κριτήρια ισοβαθμίας
- 1. Συνολική διαφορά τερμάτων
- 2. Καλύτερη επίθεση
- 3. Τα μεταξύ τους παιχνίδια
- 4. Η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους ματς
- 5. Η καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους ματς
- 6. Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση στα μεταξύ τους ματς
- 7. Βαθμολογία Fair Play
- 8. Κλήρωση
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.