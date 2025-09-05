Η Ελλάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς... έκρυψε την μπάλα και διέλυσε με 5-1 την Λευκορωσία στην πρεμιέρα των προκριματικών για το Μουντιάλ 2026. Μοναδική παράσταση στο πρώτο μέρος με 4 γκολ και 20 τελικές!!! Καρέτσας, Παυλίδης, Μπακασέτας, Κουρμπέλης, Τζόλης τα γκολ. Τη Δευτέρα το κομβικό ματς με τη Δανία στο Καραϊσκάκη.

Ήταν ένα πολύ μεγάλο γαλανόκευρο... πάρτι! Το ιδανικό πάρτι στην πρώτη αγωνιστική των προκριμαικών του Μουντιάλ 2026 και αυτό το 5-1 κατέληξε να δείχνει... φτωχό με βάση τη διαφορά δυναμικότητας των 2 ομάδων. Σε έναν αγώνα που ειδικά σε ένα σημαντικό διάστημα σχεδόν κάθε... κατεβασιά της Ελλάδας "μύριζε" γκολ η Εθνική μας διέλυσε τη Λευκορωσία στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Έκανε ότι ήθελε στο γήπεδο έχοντας αρκετούς σκόρερ και μπήκε με το δεξί στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Σκόραρε από την άσπρη βούλα για το γκολ της η Λευκορωσία.

Ελλάδα - Λευκορωσία: Πώς ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο Γιοβάνοβιτς παρέταξε την Ελλάδα με την εκτιμώμενη βασική 11άδα και ως εξής: Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια, άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά με Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα. Κέντρο με Κουρμπέλη και Ζαφείρη. Τριάδα στην επίθεση με τους Καρέτσα, Τζόλη και Παυλίδη και πίσω από τον Παυλίδη ο Μπακασέτας. Η διάταξη των Λευκορώσων από την άλλη ήταν: Παβλιοτσένκο στο τέρμα, στην άμυνα οι Πετσέκιν, Ζάμπελιν, Μαρτίνοβιτς και Πίγκας. Κέντρο με Κοβάλεφ, Γιαμπλόνσκι, Κορζούν και Γκρομίκο και μπροστά οι Έμπονχ και Μετσινένκο.

Καρέτσας και Παυλίδης έκαναν... πλάκα στους Λευκορώσους και στο 17' το 2-0!

Η Ελλάδα πήρε κεφάλι στο σκορ πολύ νωρίς. Σε μία πολύ καλή φάση και έπειτα από ενέργεια του Παυλίδη η μπάλα έφτασε στον Καρέτσα που με εξαιρετικό τρόπο έκανε το σκορ 1-0 στο 3ο λεπτό. Η Ελλάδα συνέχισε να απειλεί την Λευκορωσία και έως το 8ο λεπτό θα μπορούσε να είχε βάλει και άλλο γκολ καθώς η κεφαλιά του Κουλιεράκη έπειτα από κόρνερ βγήκε ελάχιστα πάνω από το δοκάρι. Στο 9ο λεπτό ο Τσιμίκας είχε ένα πολύ δυνατό σουτ που αποκρούστηκε μετά μεγάλης δυσκολίας. Στο 10ο λεπτό έχασε φάση με κεφαλιά ο Μαυροπάνος και πολύ λίγο μετά ο ίδιος παίκτης απείλησε ξανά με το κεφάλι. Η Λευκορωσία πήγε να απειλήσει από ένα σουτ στο 12' που έβγαλε όμως η ελληνική άμυνα. Για ένα διάστημα η Λευκορωσία προσπάθησε να βγάλει αντίδραση μπροστά αλλά κατάφερε κάτι το ουσιώδες.

Στο 17ο λεπτό ήρθε και το 2-0. Ο Καρέτσας σήκωσε το κεφάλι του του και είδε τον Παυλίδη. Του έστειλε λοιπόν συστημένη τη μπάλα στο κεφάλι του για να προκύψει το 2-0.

Βολίδα Μπακασέτα και γαλανόλευκη... καταιγίδα!



Στο 22ο λεπτό ήρθε και το 3-0. Ο Μπακασέτας έδειξε ξανά την εκτελεστική του δεινότητα και χάρις σε ένα πολύ δυνατό σουτ του από απόσταση το σκορ πήρε έξτρα διαστάσεις. Ένα εξαιρετικό γκολ, που ζόρισε και άλλο τους Λευκορώσους. Ακολούθησαν και άλλες φάσεις που είχαν τη δυνατότητα να δώσουν ακόμα πιο μεγάλη διάσταση στο σκορ. Έως και το 27' η Ελλάδα έβγαζε τη μία φάση πίσω από την άλλη με τους περισσότερους επιθετικογενείς της παίκτες. Στο 30' ο Τζόλης θα έχανε τετ α τετ και οι Λευκορώσεοι τα είχαν.. χάσει τελείως. Στο 34' ο Τζόλης είδε την προσπάθειά του από κοντά να κόβετα προτού η μπάλα περάσει τη γραμμή. Στο 37' έπειτα από κόρνερ του αρχηγού της Εθνικής μας ο Κουρμπέλης με κεφαλιά έγραψε το 4-0 και το πανηγύρισε έξαλλα με τον Μπακασέτα εν πρώτοις. Στο 38' ο Μαυροπάνος έχασε διπλή φάση για γκολ.

Το πρώτο 45λεπτο έκλεισε στο 4-0 αλλά ανετότατα θα μπορούσαμε να είχαμε ένα άλλο και σαφώς πιο διευρυμένο σκορ από αυτό και με τον Κουρμπέλη να έχει πολύ καλή χαμένη φάση με σουτ λίγο έξω στο 45'.

Οι αποκρούσεις του Τζολάκη, το 5-0 και το 5-1 με πέναλτι η Λευκορωσία

Στο 2ο 45λεπτο η Ελλάδα βρήκε γκολ στο 63ο λεπτό, έχοντας σκόρερ τον Τζόλη που είχε χώρο και... χτύπησε από κοντά. Αρχικά ο Τζολάκης επενέβη σε 2 περιπτώσεις αξιόλογων φάσεων των Λευκορώσων δείχνοντας το επίπεδό του και την σούπερ ετοιμότητά του. Στη συνέχεια χάθηκαν και άλλες φάσεις από παίκτες όπως ο Παυλίδης.Στο 63 ο αρχηγός της Ελλάδας έκλεψε και ο Παυλίδης γύρισε στον Τζόλη γα να βγει το γκολ για το 5-0. Στο 69ο λεπτό ο Τζολάκης έβγαλε φοβερά με το πόδι την προσπάθεια του Πάσεβιτς από κοντά. Στο 72' ο Μπαρκόφσκι ευστόχησε σε πέναλτι που δόθηκε έπειτα από VAR check. Οι διαιτητές αποδοκιμάστηκαν πάντως από τον κόσμο ενώ στο 80' ο Τζόλης έφυγε μόνος του μπροστά, πέρασε και τον αντίπαλο γκολκίπερ και κόπηκε στο... τσακ ενώ θα έστελνε τη μπάλα στα δίχτυα.

Το τελικό 5-1 θα έλεγε κανείς ότι αδικεί την Ελλάδα αναφορικά με την εικόνα της αναμέτρησης και τις φάσεις που έκανε.

MVP: Όποιον και να βάλει κανείς εδώ - σε αυτήν την κατηγορία δηλαδή - μέσα θα΄πέσει σε βραδιά που είχε τεράστιο ανταγωνισμό επί των διακριθέντων. Οι Καρέτσας και Παυλίδης άνοιξαν τον... δρόμο για την Ελλάδα (καθώς συνεργάστηκαν στα δύο πρώτα γκολ) και στη συνέχεια ο αρχηγός της Εθνικής μας έκανε τη διαφορά με γκολ αλλά και ασίστ που έδωσε. Το έπαθλο διεκδικούν αυτοί οι 3 παίκτες. Θα βάλουμε κάπως περισσότερο τον Καρέτσα λόγω του ταλέντου του και το πόσο καλά μπήκε στον αγώνα.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Δεν υπάρχει παίκτης της Ελλάδας που να υστέρησε. Άπαντες στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και έδειξαν φοβερή διάθεση. Ο Τζολάκης και η άμυνά του ήταν μία χαρά, όπως και ο άξονας της Ελλάδας.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Εάν μπορούσαμε θα βάζαμε όλη τη Λευκορωσία. Θα περιοριστούμε στους αμυντικούς της που έχασαν τη... μπάλα κυρίως στο πρώτο 45λεπτο.

Η ΓΚΑΦΑ: Θα διαλέξουμε τις 2 πρώτες φάσεις της Ελλάδας που έβγαλαν γκολ. Ούτε τον Παυλίδη ούτε τον Καρέτσα στις 2 αυτές περιπτώσεις κατάφερε να τους σταματήσει κανείς.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Δεν είχε και κανένα φοβερά δύσκολο έργο η διαιτησία. Σε ματς βέβαια που έχει κριθεί πρακτικά από το 22' δεν μπορεί να σταθεί κανείς στη διαιτησία. Αποδοκιμάστηκαν πάντως οι διαιτητές για το πέναλτι που δόθηκε υπέρ των Λευκορώσων και έδωσε μία κάποια αμφιβολία για το εάν υπήρχε ή όχι παράβαση.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Η Ελλάδα έκανε... πάρτι με τους Λευκορώσους. Σε έναν αγώνα που η Ελλάδα ήταν ικανή να βγάλει ακόμα και... οκτώ γκολ η διαφορά των 2 ομάδων ήταν τεράστια.

ΕΛΛΑΔΑ: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας (62' Μουζακίτης), Κουρμπέλης (62' Κυριακόπουλος), Ζαφείρης (83' Μάνταλος), Καρέτσας, Τζόλης Παυλίδης (73' Ιωαννίδης) και Μπακασέτας (73' Κωνσταντέλιας).

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ: Παβλιοτσένκο, Πετσέκιν, Ζάμπελιν, Μαρτίνοβιτς (55' Βολκόφ), Πίγκας, Κοβάλεφ (46' Μπαρκόβσκι), Γιαμπλόνσκι (79' Μιάκιτς), Κορζούν, Γκρομίκο (68' Πάσεβιτς), Έμπονχ και Μετσινένκο (68' Ντεμτσένκο).