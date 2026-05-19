Τεττέη: «Κάθε βήμα μου έμαθε κάτι και με έκανε πιο δυνατό»

Το μήνυμα του Ανδρέα Τεττέη για την ονειρική σεζόν που ολοκληρώθηκε, στην οποία έκανε... μαγικά με την Κηφισιά, φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής και έγινε πρωταγωνιστής με τον Παναθηναϊκό.

Η αγωνιστική περίοδος 2025-26 ήταν η σεζόν της «έκρηξης» του Ανδρέα Τεττέη. Ο Έλληνας επιθετικός έκανε... πράγματα και θαύματα με την Κηφισιά στο πρώτο μισό της σεζόν και ως παίκτης του κλαμπ των Βορείων Προαστίων κέρδισε την πρώτη του κλήση στην Εθνική Ελλάδας κι εν συνεχεία την εμπιστοσύνη Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Με τις εμφανίσεις του ο 24χρονος φορ έκανε τη μεταγραφή καριέρας στον Παναθηναϊκό, στον οποίο κατάφερε να γίνει πρωταγωνιστής και σημείο αναφοράς, από το πρώτο του εξάμηνο και άφησε... υποσχέσεις για το μέλλον.

Ο Τεττέη με ανάρτηση του έκανε μια μικρή ανασκόπηση της χρονιάς, μαζί με φωτογραφίες με τις φανέλες της Κηφισιάς, της Εθνικής και του Παναθηναϊκού.

H ανάρτηση του Ανδρέα Τεττέη

«Μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, εξέλιξη και αξέχαστες στιγμές. Από δύσκολες μέρες μέχρι όμορφες επιτυχίες, κάθε βήμα μου έμαθε κάτι και με έκανε πιο δυνατό. Ευγνώμων για όσους ήταν δίπλα μου σε όλη τη διαδρομή. Συνεχίζουμε με περισσότερη δουλειά, όνειρα και νέους στόχους μπροστά».