Εθνική Ελλάδος: Με Ντόι και Κυριακόπουλο οι κλήσεις για τα φιλικά του Ιουνίου
Με το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων, ξεκινά η περίοδος προετοιμασίας για τις εθνικές ομάδες που θα αγωνιστούν στο Μουντιάλ, με την Εθνική Ελλάδος να έχει δύο φιλικά τον Ιούνιο.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την αποστολή για αυτά τα δύο παιχνίδια όπου βρίσκονται μεταξύ άλλων οι Γιώργος Κυριακόπουλος και Ανδρέας Ντόι ενώ κανονικά βρίσκεται ο Καρέτσας παρότι τραυματίστηκε με τη Γκενκ.
Αναλυτικά η αποστολή:
Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.
