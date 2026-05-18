Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την αποστολή της Εθνικής Ελλάδος για τα φιλικά του Ιουνίου κόντρα σε Σουηδία και Ιταλία.

Με το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων, ξεκινά η περίοδος προετοιμασίας για τις εθνικές ομάδες που θα αγωνιστούν στο Μουντιάλ, με την Εθνική Ελλάδος να έχει δύο φιλικά τον Ιούνιο.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την αποστολή για αυτά τα δύο παιχνίδια όπου βρίσκονται μεταξύ άλλων οι Γιώργος Κυριακόπουλος και Ανδρέας Ντόι ενώ κανονικά βρίσκεται ο Καρέτσας παρότι τραυματίστηκε με τη Γκενκ.

Αναλυτικά η αποστολή:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.