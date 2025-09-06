Τα highlights από τον θρίαμβο της Εθνικής με 5-1 επί της Λευκορωσίας.

Η Ελλάδα στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ισοπέδωσε τη Λευκορωσία.

Για τον τρίτο όμιλο συνέτριψε 5-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» την αντίπαλό της, με το ημίχρονο να είναι 4-0 και την Εθνική να έχει 20 τελικές!

Μόλις στο 3' ο Καρέτσας έκανε το 1-0 σε ασίστ του Παυλίδη και ο τελευταίος στο 17' έκανε το 2-0. Ο Μπακασέτας στο 21' με απίθανο σουτ πέτυχε το 3-0, ο Κουρμπέλης με κεφαλιά σ' εκτέλεση κόρνερ του Μπακασέτα σημείωσε το 4-0 και ο Τζόλης στο 63' σε νέα ασίστ του Παυλίδη έγραψε το 5-0.

Οι Λευκορώσοι μείωσαν για το τελικό 5-1 με πέναλτι του Μπαρκόφσκι στο 72'.

Τα highlights της αναμέτρησης