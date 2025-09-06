Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1: Τα highlights από το πάρτι της Εθνικής

Newsroom
Ελλάδα - Λευκορωσία, highlights

bet365

Τα highlights από τον θρίαμβο της Εθνικής με 5-1 επί της Λευκορωσίας.

Η Ελλάδα στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ισοπέδωσε τη Λευκορωσία.

Για τον τρίτο όμιλο συνέτριψε 5-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» την αντίπαλό της, με το ημίχρονο να είναι 4-0 και την Εθνική να έχει 20 τελικές!

Μόλις στο 3' ο Καρέτσας έκανε το 1-0 σε ασίστ του Παυλίδη και ο τελευταίος στο 17' έκανε το 2-0. Ο Μπακασέτας στο 21' με απίθανο σουτ πέτυχε το 3-0, ο Κουρμπέλης με κεφαλιά σ' εκτέλεση κόρνερ του Μπακασέτα σημείωσε το 4-0 και ο Τζόλης στο 63' σε νέα ασίστ του Παυλίδη έγραψε το 5-0.

Δείτε Επίσης

Ελλάδα - Λευκορωσία: Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής, το πρόγραμμα και τα κριτήρια ισοβαθμίας
Ελλάδα - Λευκορωσία, βαθμολογία

Οι Λευκορώσοι μείωσαν για το τελικό 5-1 με πέναλτι του Μπαρκόφσκι στο 72'.

 

Τα highlights της αναμέτρησης

@Photo credits: eurokinissi, Μάρκος Χουζούρης
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ MUNDIAL Τελευταία Νέα