Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1: Τα highlights από το πάρτι της Εθνικής
Η Ελλάδα στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ισοπέδωσε τη Λευκορωσία.
Για τον τρίτο όμιλο συνέτριψε 5-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» την αντίπαλό της, με το ημίχρονο να είναι 4-0 και την Εθνική να έχει 20 τελικές!
Μόλις στο 3' ο Καρέτσας έκανε το 1-0 σε ασίστ του Παυλίδη και ο τελευταίος στο 17' έκανε το 2-0. Ο Μπακασέτας στο 21' με απίθανο σουτ πέτυχε το 3-0, ο Κουρμπέλης με κεφαλιά σ' εκτέλεση κόρνερ του Μπακασέτα σημείωσε το 4-0 και ο Τζόλης στο 63' σε νέα ασίστ του Παυλίδη έγραψε το 5-0.
Οι Λευκορώσοι μείωσαν για το τελικό 5-1 με πέναλτι του Μπαρκόφσκι στο 72'.
Τα highlights της αναμέτρησης
