Με τον Άλισον στην πόρτα της εξόδου, η Λίβερπουλ φαίνεται πως έχει κυκλώσει το όνομα του Κωνσταντή Τζολάκη του Ολυμπιακού σύμφωνα με τους Άγγλους.

Το ενδιαφέρον από το εξωτερικό για την περίπτωση του Κωνσταντή Τζολάκη όλο και μεγαλώνει, με τον Έλληνα πορτιέρε του Ολυμπιακού να ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Ο 23χρονος τερματοφύλακας έχει γραφτεί ήδη για ομάδες από την Ιταλία με τη Νάπολι να έχει κάνει επίσημη κρούση ύψους 20 εκατ. ευρώ και τη Γιουβέντους να ετοιμάζει επίσης μεγάλη πρόταση μετά το... ναυάγιο με τον Μανδά (πάντα σύμφωνα με τις ιταλικές πηγές). Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχουν ματιές και από την Premier League.

Σύμφωνα με το « teamTalk », ο διεθνής κίπερ παρακολουθείται στενά εδώ και αρκετούς μήνες τόσο από τη Λίβερπουλ όσο και από την Άρσεναλ, ωστόσο οι «κόκκινοι» είναι σε αναζήτηση για την αντικατάσταση του Άλισον, του οποίου το συμβόλαιο εκπνέει το 2027 και οι πολλοί τραυματισμοί του έχουν δημιουργήσει προβληματισμό στο κλαμπ.

Έτσι έχουν στραφεί στην περίπτωση του Τζολάκη, επαναλαμβάνοντας αντίστοιχη κίνηση με το δρομολόγιο που έκανε ο Κωνσταντίνος Τσιμίκας. Όπως τονίζει το δημοσίευμα, η αγγλική ομάδα θα κάνει επίσημη κίνηση το καλοκαίρι και εφόσον δεν εμπλακεί η Νότιγχαμ Φόρεστ, τότε θα έχει τον πρώτο λόγο.