Ο διεθνής τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Κωνσταντής Τζολάκης, συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός «ζευγάρωσε» τα τρίποντα του στη League Phase του Champions League, καθώς μετά το «διπλό» στην Αστάνα υπέταξε τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο, με 2-0. Εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ο Κωνσταντής Τζολάκης.

Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας «κράτησε» την ομάδα του στα δύσκολα, καθώς τελείωσε το ματς με επτά επεμβάσεις, έχοντας ανέπαφη την εστία του. Μάλιστα ο 23χρονος κίπερ αναδείχθηκε και MVP της αναμέτρησης.

Ακόμα μια ατομική διάκριση για τον Κρητικό πορτιέρε είναι πως χάρη στην εντυπωσιακή του εμφάνιση συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η ενδεκάδα της αγωνιστικής του Champions League

Τζολάκης (Ολυμπιακός) - Πέδρο Πόρο (Τότεναμ), Γκούντερσεν (Μπόντο Γκλιμτ), Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Τζαφαργκουλίγεφ (Καραμπάγκ) - Τουράμ (Γιουβέντους) - Σιμεόνε (Ατλέτικο Μαδρίτης), Φερμίν Λόπεθ (Μπαρτσελόνα), Ναβάρο (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Βινίσιους (Ρεάλ Μαδρίτης) - Σουάρες (Σπόρτινγκ Λισαβόνας)