Ο Ολυμπιακός ενέταξε στο δυναμικό του ως προς την Κ19 και τη β' ομάδα και τον νεαρό πρώην εξτρέμ της Τζένοα.

Νέο απόκτημα για τον Ολυμπιακό μετά τον Χριστόπουλο. Έκλεισε τον 18χρονο Γαλλοαλγερινό εξτρέμ Σαμί Μαχελέμπ τόσο για τον Ολυμπιακό Β' όσο και για την Κ19.

Ο Μεχελέμπ που έχει γεννηθεί στη Γαλλία είχε πίσω του θητεία στην Κ18 αλλά και την Κ17 της Τζένοα. Στην Κ18 είχε 2 γκολ σε 22 αγώνες και στην Κ17 του ιταλικού συλλόγου 1 τέρμα σε 21 αναμετρήσεις. Είχε και από 1 ασίστ στα 2 αυτά τμήματα. Κυρίως είναι δεξί εξτρέμ.