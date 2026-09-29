Ω μαθητής και πρόεδρος του 15μελους συμβουλίου του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Τρίπολης ο Θανάσης Χριστόπουλος, πρωτοέγινε επαγγελματίας για να πιάσει Λιμάνι εν έτει 2026.

Είναι μία αξιοπρόσεκτη περίπτωση αυτή του νεαρού Χριστόπουλου. Εν έτει 2023, δηλαδή έναν περίπου χρόνο πριν το Youth League του Ολυμπιακού το 2024, πρωτοέγινε επαγγελματίας. Ο Θανάσης ή Αθανάσιος - όπως τον ανέφεραν επίσημα στην ανακοίνωσή τους οι Αρκάδες - Αριστομένης Χριστόπουλος ήταν 15 ετών όταν υπέγραψε το επαγγελματικό του συμβόλαιο. Το πρώτο ever με την φανέλα του Αστέρα. Το ίδιο διάστημα πρωτοέγινε επαγγελματίας ο 18χρονος αμυντικός Βασίλης Καπέρδας.

Σε εκείνο το διάστημα ο νέος κυρίως αριστερός μπακ της Κ19 του Ολυμπιακού ήταν μαθητής και πρόεδρος του Δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Τρίπολης. Μάλιστα η Διεύθυνση του σχολείου τον συνεχάρη και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία.

Το 2024 βρέθηκε στη Λέγκια και την ομάδα της Κ19 κλείνοντας εκεί συμβόλαιο έως το 2027. Με τη φανέλα της κατέκτησε δύο συνεχόμενα Πρωταθλήματα Πολωνίας σε επίπεδο Κ19. Ένα το 2024-2025 και ένα το 2025-2026.

Σε επίπεδο Εθνικής ομάδας η τελευταία του συμμετοχή στη Νέων ήταν στο 4-2 επί του Καζακστάν. Ο Ολυμπιακός τον είχε τσεκάρει και εντοπίσει αλλά και παρακολουθήσει στη Λέγκια Κ19 και έτσι δεν έχασε την ευκαιρία να τον κάνει δικό του.

Τα στοιχεία του Χριστόπουλου

Όνομα: Αθανάσιος Αριστομένης Χριστόπουλος

Ημερομηνία Γέννησης: 05/01/2008

Θέση: Αμυντικός

Αριθμός Φανέλας στον Αστέρα: 51

Οι θέσεις που παίζει

Αριστερός μπακ (κυρίως)

Στόπερ

Αμυντικός χαφ

Οι αριθμοί του Χριστόπουλου