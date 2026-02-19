Η UEFA έχει θέσει ως υποψήφια την απόκρουση του Κωνσταντή Τζολάκη κόντρα στη Λεβερκούζεν και όχι άδικα καθώς ο Μάζα άγγιξε το γκολ για την ομάδα του.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 2-0 από τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο και πλέον έχει να ανέβει ένα... βουνό για να βρεθεί στους «16» του Champions League αφού θα πρέπει να ανατρέψει το συγκεκριμένο σκορ στη Γερμανία σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης είχε εντυπωσιάσει στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στο League Phase και στο πρώτο ημίχρονο το συνέχισε από εκεί που το... άφησε κάνοντας δύο εξαιρετικές και δύσκολες επεμβάσεις κόντρα στον Σικ και στον Μάζα.

Η φάση με τον δεύτερο, στο 28ο λεπτό αποτέλεσε και ένα από τα highlights του παιχνιδιού καθώς ο ποδοσφαιριστής των Γερμανών βρέθηκε μόνος του στην περιοχή, σούταρε από κοντά και ο Έλληνας πορτιέρε χρειάστηκε να αλλάξει πορεία στο σώμα του προκειμένου να την αγγίξει όσο πρέπει για να ακουμπήσει το δοκάρι και να πάει κόρνερ.

Μία στιγμή που έχει τεθεί από την UEFA στην διάθεση του κοινού για να ψηφιστεί ως η καλύτερη των πρώτων αγώνων στα play offs και όχι άδικα, καθώς μιλάμε για μία καλή εκτέλεση από τον 20χρονο μεσοεπιθετικό αλλά και μία απόκρουση του διεθνή τερματοφύλακα με αντίθετη φορά από το κορμί του.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες των φιλοξενούμενων να ανοίξουν το σκορ στον αγώνα, με μεγαλύτερη αυτή του Σικ στο 16ο λεπτό με το εξ επαφής πλασέ που εξουδετέρωσε ο Τζολάκης, κάτι που το μαρτυρούν και οι μετρήσεις των Wyscout, Opta και Sofascore.

Η διαφορά είναι ελάχιστη μεταξύ των τριών υπηρεσιών καθώς το πρώτο δείχνει ότι το xGoal (πιθανότητες για γκολ) ήταν 0,28, η Opta αναφέρει ότι ήταν 0,32 και το SofaScore συμφωνεί στο 0.32. Για να καταλάβετε τον βαθμό σύγκρισης, το Wyscout δίνει στο γκολ του Σικ για το 0-1 που ήταν τετ-α-τετ, 0.17 xGoals