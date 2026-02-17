Ολυμπιακός: Η Γιουβέντους ρώτησε για τον Τζολάκη σύμφωνα με τους Ιταλούς
Είχατε διαβάσει στο Gazzetta σχετικά με τη Γιουβέντους και τον Χρήστο Μανδά τον περασμένο Γενάρη, με τις δύο πλευρές να φτάνουν κοντά στο deal όμως η Μπόρνμουθ ήταν εκείνη που κατάφερε να τον κάνει δικό της. Ωστόσο δεν είναι ο μόνος Έλληνας που έχει βάλει στο... μάτι.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μίρκο Ντι Νατάλε, οι «μπιανκονέρο» έχουν κάνει κίνηση προς τον Ολυμπιακό και έχουν ρωτήσει για την περίπτωση του Κωνσταντή Τζολάκη με φόντο το ερχόμενο καλοκαίρι.
Η Γιουβέντους έρχεται να προστεθεί στη λίστα των ιταλικών ομάδων που θέλουν τον 24χρονο πορτιέρε καθώς ο διεθνής τερματοφύλακας είναι στη λίστα τόσο της Νάπολι όσο και της Ρόμα.
Τέλος, η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να τον πουλήσει με λιγότερα από 20 εκατ. ευρώ.
