Ο Ισπανός βετεράνος παίκτης ήταν στο πλευρό του Κορδόν στον Ρέντη, μίλησε με αρκετούς ανθρώπους του Ολυμπιακού και εκτιμάται ότι θα ασχοληθεί με την πρώτη ομάδα.

Ο 44χρονος Νταβίντ Φουστέρ έχει ως γνωστόν γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στον Ολυμπιακό και έχοντας καταφέρει να θεωρείται ένας από τους πολύ σημαντικούς ξένους του πειραϊκού συλλόγου. Έχει πάρει 6 Πρωταθλήματα και 3 Κύπελλα στους Πειραιώτες, έχει φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού και είχε 45 γκολ και 26 ασίστ σε 169 αγώνες.

Το όνομά του είχε τεθεί κατά καιρούς επί τάπητος για διάφορες θέσεις στην ομάδα. Σύμφωνα με τις πηγές που υπήρχαν από τη Δευτέρα είχε βρεθεί στη χώρα μας για να κουβεντιάσει το ενδεχόμενο να πάρει πόστο στους Ερυθρόλευκους. Την Τρίτη ο Φουστέρ ήταν όλη την ημέρα στον Ρέντη και στο πλευρό του Κορδόν. Μίλησε με αρκετό κόσμο στην ομάδα και η αίσθηση - εκτίμηση είναι ότι θα ασχοληθεί με την πρώτη ομάδα. Προς ώρας ο Ολυμπιακός δεν έχει αναφέρει ή επιβεβαιώσει κάτι.